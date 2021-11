Casanova milite pour une défense à trois pour le PSG

Que ce soit contre Leipzig ou Lille, Mauricio Pochettino a décidé de changer de système de jeu en passant avec trois défenseurs centraux. Des changements qui ont fonctionné puisque le PSG a réussi à l’emporter après avoir été mené. Beaucoup militent pour que l’entraîneur argentin débute les matches avec un système à trois défenseurs, qui serait la meilleure chose pour les profils de l’effectif parisien. C’est le cas d’Alain Casanova.

« Il faut tenir compte de plusieurs choses. La première, c’est le profil des joueurs qu’on a dans l’effectif et, la deuxième, l’équipe qu’on a en face. Achraf Hakimi ou Nuno Mendes sont des joueurs de côté très offensifs, on peut penser que ce serait une bonne chose de les placer haut, avec plus de liberté. Mais tout dépend de ce que veut faire Mauricio Pochettino. […]Dans le cas du PSG, il y a le profil des défenseurs centraux aussi. À partir du moment où ils ont pris Sergio Ramos, ils ont sûrement pensé qu’ils pourraient jouer à quatre, mais aussi à trois très costauds, estime Casanova pour Le Parisien. Ils ont recruté des latéraux qui sont presque des contre-attaquants naturels, que ce soit Hakimi, Mendes et même Bernat, ça ne pose pas de problème. Hakimi a été très bon dans un système à trois axiaux à l’Inter Milan, pareil pour Mendes avec le Sporting. Ils sont capables d’avoir beaucoup de profondeur, de jeu en rupture, d’attaquer énormément, et, après, on peut mettre un ou deux pivots défensifs pour équilibrer l’équipe. »