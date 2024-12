Pendant sept ans, Edinson Cavani a porté le maillot du PSG. Même si sa fin d’aventure à Paris s’est achevée dans l’incompréhension, El Matador reste attaché au PSG.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2013, Edinson Cavani aura joué pendant sept ans au PSG (2013-2020). Avant que Kylian Mbappé ne lui prenne le titre, l’international uruguayen était le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu avec 200 buts (en 301 matches). Sa fin d’aventure avec le club de la capitale a suscité l’incompréhension au sein des supporters du PSG, El Matador refusant de prolonger de quelques mois pour pouvoir participer au Final Four de la Ligue des champions durant l’été 2020. Malgré cela, Edinson Cavani reste très attaché au PSG, comme il l’a expliqué dans une interview accordée à So Foot.

« La passion existe à Paris »

« J’ai défendu ce maillot comme si j’avais été hincha (supporter) de ce club toute ma vie. La passion existe à Paris. J’ai vu des vidéos du Parc des Princes d’il y a 20 ans : ça, c’était de la passion ! » Edinson Cavani a aussi évoqué ses relations avec Zlatan Ibrahimovic. Lorsque les deux joueurs jouaient ensemble dans la capitale française, l’actuel joueur de Boca Juniors (37 ans) a souvent dû jouer dans un rôle d’ailier, qui n’est pas le sien. Il a tenu à dénoncer des mythes autour de leur relation. « Je n’ai jamais pensé à prendre sa place. Je me concentrais sur ce que je devais faire comme ailier. Mais beaucoup de mythes ont été créés autour de cette histoire. Dès que je suis arrivé, on a voulu nous opposer. On a des personnalités différentes, mais cet antagonisme n’existe pas. J’avais mon rôle dans l’équipe, et Zlatan était un coéquipier que je respectais, avec sa manière d’être à lui.«