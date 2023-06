Cayzac sur un possible départ de Mbappé : « Le PSG s’en remettra »

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des débats depuis le début de semaine, l’ancien président du PSG, Alain Cayzac, estime que les Rouge & Bleu se remettront du départ de l’international français.

Depuis une semaine, l’avenir de Kylian Mbappé occupe l’espace médiatique. Et pour cause, le numéro 7 des Rouge & Bleu a confirmé, via une lettre envoyée à son club, qu’il n’activera pas son année en option dans son contrat, lui permettant ainsi d’être libre à l’été 2024. De quoi remettre en question le projet sur le court terme des champions de France. Mais pour l’ancien président parisien, Alain Cayzac (2006-2008), le PSG se remettra d’un départ de son international français, comme il l’a déclaré dans Le Parisien.

À voir aussi : Après plusieurs jours agités, Kylian Mbappé et le PSG vers l’apaisement

« Le club s’est toujours remis du départ de ses stars »

« Je ne suis évidemment pas heureux à l’idée de le voir partir dès cet été, mais quelle que soit l’immensité de son talent, rien ne peut être construit dans l’incertitude et sans un minimum de visibilité. Le PSG s’en remettra. Cette équation aurait été à résoudre un jour ou l’autre et que ce soit aujourd’hui serait un mal pour un bien. Le club s’est toujours remis du départ de ses stars. D’autres seront recrutées et cela permettra de construire un effectif avec des joueurs complémentaires. Équilibre et collectif seront les maîtres mots. Il faut repartir de l’avant avec de grands talents décisifs et spectaculaires, amoureux de nos couleurs, comme Raï, Pauleta et même Ronaldinho. Il faut essayer de trouver l’équilibre entre les stars, les non-stars et les talents de notre centre de formation. À condition que les stars soient au service du collectif. »

« Les Qataris ont permis au PSG de devenir une place forte du sport mondial »

Et l’ancien dirigeant du PSG ne comprend pas les critiques sur la politique menée par les Qataris au PSG : « Marketing, communication, merchandising ou marque ne sont pas des gros mots. Ce sont des leviers indispensables pour bâtir un club capable d’attirer les grands talents du football, les partenaires, le public, les médias. Construire un club assis sur une marque forte et des ressorts économiques solides, c’est le moyen le plus sûr de le pérenniser et d’obtenir des résultats. Plutôt que de se laisser submerger par les polémiques incessantes, il faut mesurer d’où vient le club. Malgré les critiques, les Qataris ont permis au PSG de devenir une place forte du sport mondial avec une équipe de classe mondiale et une marque connue et respectée sur tous les continents. Leur projet s’est appuyé sur une politique de star-système. Le star-système était le seul choix capable de réveiller le PSG et de préparer l’avenir. Cela s’inscrit d’ailleurs dans l’ADN d’un club qui, dès ses premières années, s’est appuyé sur les stars de son époque pour grandir plus rapidement et susciter l’intérêt. »