CdF : Audience historique pour RC Lens / PSG

Pour le compte de son 32e de finale de Coupe de France, le PSG est venu à bout du RC Lens. Une rencontre qui a tenu en haleine de nombreux supporters et suiveurs du football français.

Au Stade Bollaert, le PSG a concédé le match nul (1-1) en ayant étant mené au score par le RC Lens. Au terme de la rencontre, les hommes de Luis Enrique se sont imposé à la séance de tirs au but grâce à un excellent Matvey Safonov qui a su repousser deux tentatives lensoises. Si l’année et la rencontre se terminent par un succès pour le Paris Saint-Germain, il en est de même pour le diffuseur de la Coupe de France, BeIN Sports. En effet, son directeur des antennes, des programmes et de la rédaction, Florent Houzot, a communiqué sur les audiences de la chaîne à l’occasion de ce choc dès les 32es de finale de Coupe de France. Ces dernières sont historiques avec un pic à 1 150 000 téléspectateurs et une moyenne de 895 000.