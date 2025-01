CdF – Dans la douleur, le PSG se qualifie face à Espaly

Ce mercredi soir, le PSG affrontait le FC Espaly (N3) à Clermont dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Les Parisiens se sont faits très peurs mais se qualifie.

Le PSG avait à coeur de poursuivre son aventure en Coupe de France ce mercredi. Opposé au FC Espaly (National 3), le club parisien devait afficher un sérieux à tout épreuve pour éviter une grosse désillusion. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de poursuivre son turnover avec les titularisations d’Axel Tape, Yoram Zague et Senny Mayulu. De son côté, Presnel Kimpembe est resté sur le banc sans entrer en jeu.

Le résumé du match

Le PSG a très mal débuté cette rencontre en concédant l’ouverture du score. Surpris par un centre contré par Lucas Hernandez, Arnau Tenas est trompé par la tête de Kevis Gjeci, qui a fait entrer le stade Marcel-Michelin en fusion (1-0, 3e). Très mal entrés dans leur rencontre, les Parisiens ont peu à peu repris le contrôle du match mais ont buté sur le portier Jordan Etienne qui a repoussé les tentatives de Désiré Doué (17e) et Senny Mayulu (30e). De son côté, le capitaine du soir, Fabian Ruiz, a vu son but être refusé pour un hors-jeu de Yoram Zague sur son centre. Le Titi semblait pourtant en position licite mais le VAR n’est pas encore présent à ce stade de la compétition. Sans être géniaux, les joueurs de Luis Enrique ont logiquement égalisé avant la pause grâce à une frappe précise de Warren Zaïre-Emery à l’entrée de la surface après un centre mal renvoyé par la défense d’Espaly (1-1, 37e). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité.

En seconde période, malgré les entrées dès la pause de Lee Kang-In, Nuno Mendes et Vitinha, le PSG a tardé à se procurer des occasions franches malgré une nette domination dans la possession de balle. Puis, Désiré Doué a manqué une grosse occasion face à Jordan Etienne (59e). Mais ce n’était que partie remise pour l’ancien Rennais qui a donné pour la première fois l’avantage aux Parisiens en profitant d’un bon service de Bradley Barcola au second poteau (1-2, 67e). Mais, les Rouge & Bleu ont décidé de jouer à se faire peur et quelques minutes plus tard, Maxence Fournel a profité d’une erreur d’Axel Tape pour tromper en deux temps Arnau Tenas (2-2, 71e). Et alors qu’on se dirigeait vers la séance de tirs au but, Bradley Barcola a surgi au second poteau sur un centre de Nuno Mendes pour soulager toute une équipe (2-3, 88e). Dans le temps additionnel, Gonçalo Ramos a transformé un penalty pour donner un score plus ample à sa formation (2-4, 90’+2). Dans la douleur, le PSG est venu à bout d’une valeureuse équipe d’Espaly et se qualifie pour les 8es de finale de la Coupe de France, dont le tirage au sort aura lieu ce jeudi soir (20h).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première passe audacieuse de Tape pour Zague. Le centre du latéral gauche ne trouve pas preneur.

3′ Ouverture du score d’Espaly (1-0) !!! Gjeci trompe d’une tête Tenas, qui a été surpris par le centre contré par L.Hernandez. Ça commence très mal pour le PSG !!!

10′ Les Parisiens font circuler le ballon mais n’arrivent pas à trouver des espaces face au bloc bas adverse.

17′ La voici la première occasion du PSG. Zaïre-Emery trouve Doué proche de la surface mais l’ancien Rennais bute sur Etienne. Ramos tombe ensuite dans la surface mais pas de faute sur le Portugais. On rappelle qu’il n’y a pas encore de VAR à ce stade de la compétition.

19′ Ruiz pensait égaliser mais Zague a été signalé en position de hors-jeu avant son centre. Le Titi semblait pourtant en position licite.

29′ Le PSG commence enfin à accélérer dans son jeu en tentant des combinaisons courtes mais sans succès pour l’instant.

28′ Trouvé sur un corner de Doué, J.Neves ne cadre pas sa tête au premier poteau.

30′ Nouvel arrêt du portier d’Espaly. Après un centre mal renvoyé par la défense dans l’axe, Mayulu tente un pointu mais Etienne repousse.

37′ EGALISATION DU PSG (1-1). Sur un centre mal renvoyé, Zaïre-Emery récupère le ballon et arme une frappe précise depuis l’entrée de la surface pour tromper Etienne, impuissant cette fois-ci.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au stade Marcel-Michelin. Après avoir concédé l’ouverture du score précoce, le PSG a repris le match en main et a égalisé avant la pause grâce à Zaïre-Emery (1-1).

46′ La seconde période débute avec trois changements du côté du PSG. Lee, Vitinha et Nuno Mendes prennent la place de Mayulu, F.Ruiz et Zague.

56′ Toujours aucune occasion franche pour le PSG depuis le retour des vestiaires.

59′ Quelle occasion manquée par Doué !!! Après une récupération haute, Lee sert parfaitement Doué, qui ne cadre pas face à Etienne.

63′ La frappe lointaine de Lee est captée par Etienne.

67′ BUT POUR LE PSG (1-2). Sur un service de Barcola, Doué pousse le ballon au fond au second poteau. Les Parisiens prennent enfin l’avantage dans cette rencontre.

71′ Egalisation d’Espaly (2-2). Fautif, Tape n’arrive pas à se dégager et Fournel trompe Tenas en deux temps. Outre le Titi, il y a un nombre d’erreurs des Parisiens sur cette action…

72′ Changement pour le PSG. Tape cède sa place à Pacho.

76′ Sur un excellent ballon piqué de Vitinha, Barcola rate son contrôle face à Etienne.

80′ Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. On rappelle qu’en cas d’égalité on ira directement aux tirs au but.

87′ Grosse frayeur dans la surface parisienne. Zaïre-Emery éloigne le danger de la tête.

88′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (2-3). Sur un centre de Nuno Mendes, Barcola surgit au second poteau pour tromper Etienne.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Penalty pour le PSG après une faute de main d’Espaly.

90’+2 BUT POUR LE PSG. Ramos transforme le penalty en prenant à contre-pied Etienne.

90’+4 Le poteau pour Doué !!!

90’+5 C’est terminé à Marcel-Michelin. En grande souffrance, le PSG est parvenu à se qualifier en fin de match face à une équipe surprenante d’Espaly. Les Parisiens filent en 8es de finale.

Feuille de match FC Espaly / Paris Saint-Germain

16es de finale de Coupe de France – Stade : Marcel-Michelin (Clermont) – Horaire : 21 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – Buts : Gjeci (3e), Zaïre-Emery (37e), Doué (67e), Fournel (71e), Barcola (88e) – Carton : Uzun (90’+4)