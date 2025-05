CdF : Des places encore disponibles pour la finale entre le PSG et le Stade de Reims

Avant la finale de Ligue des Champions, le PSG doit préparer et jouer celle de Coupe de France face au Stade de Reims. Dans un camp ou dans l’autre, les têtes sont vraisemblablement ailleurs.

Les 21 et 29 mai prochain, le Stade de Reims disputera les barrages aller et retour face au FC Metz afin de se maintenir en Ligue 1. Entre les deux rencontres, la finale de Coupe de France se jouera face au Paris Saint-Germain qui lui se rendra à Munich une semaine plus tard pour jouer la finale de Ligue des Champions. Ainsi, le Stade de France peine à se remplir à cinq jours du match. En effet, ce mardi midi, des places n’avaient pas encore trouvé preneur. Sur le site officielle de la Fédération Française de Football, la catégorie 3 (75€) et la catégorie or (150€) ne sont pas encore pleines. L’affluence pour la finale de Coupe de France 2025 ne devrait pas faire tomber le record de 2009 entre Guingamp et Rennes (80 056), mais se rapproche tout de même des deux dernières éditions au Stade de France de 78 000 spectateurs.