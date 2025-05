CDF – Doué préféré à Barcola pour PSG / Stade de Reims ?

Demain soir (21 heures, France 2, BeIN Sports 1), le PSG affronte Reims en finale de la Coupe de France. Luis Enrique devrait aligner son équipe type, avec un Désiré Doué préféré à Bradley Barcola dans le couloir droit de l’attaque.

Le PSG a encore deux finales à jouer en cette fin de mois de mai. Demain soir, il va tenter de conserver sa Coupe de France face au Stade de Reims. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe presque au complet. Seul Presnel Kimpembe manque à l’appel. À une semaine de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan, le coach parisien devrait aligner son équipe type face aux Rémois.

Première de la saison en Coupe de France pour Donnarumma

Alors qu’il avait laissé sa place à Matvey Safonov (quatre matches) et Arnau Tenas (un match) lors du parcours en Coupe de France du PSG, Gianluigi Donnarumma devrait jouer son premier match de coupe cette saison contre le Stade de Reims, selon Le Parisien. Le portier italien serait défendu par Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Pour le milieu de terrain, pas de surprise non plus avec le trio des grands matches depuis le début de l’année 2025, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. En attaque, il y avait une incertitude entre Désiré Doué et Bradley Barcola pour le joueur qui accompagnerait Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Et selon le quotidien francilien, c’est l’ancien rennais qui devrait commencer la rencontre. L’ancien Lyonnais serait alors utilisé en tant que supersub.