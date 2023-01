En cas de qualification face au Pays de Cassel ce lundi soir, le PSG se déplacera au Stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille au prochain tour.

Club le plus titré en Coupe de France (14 titres), le PSG aura à coeur de soulever de nouveau la doyenne des compétitions après une élimination précoce la saison passée. Pour cela, le club parisien devra venir à bout du club de Régional 1, Pays de Cassel, ce lundi en 16es de finale de la compétition. Et avant cette rencontre, le tirage au sort des 8es de finale de Coupe de France a eu lieu.

OM / PSG en affiche des 8es de finale

Et le PSG défiera son grand rival en France en cas de qualification face au Pays de Cassel. En cas de victoire, le PSG affrontera l’Olympique de Marseille au prochain tour. Une rencontre qui se déroulera lieu au Stade Orange Vélodrome. À noter quelques autres belles affiches comme Lyon / Lille ou Lorient / Lens. Ces 8es de finale de Coupe de France se joueront les 7 et 8 février prochains. Un beau programme s’annonce pour les Rouge & Bleu avec ce potentiel 8e de finale de l’Olympique de Marseille (7-8 février), suivi d’un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco (date non définie) puis le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (14 février).

Le tirage intégral

Olympique Lyonnais (L1) / LOSC Lille (L1)

Toulouse FC (L1) / Stade de Reims (L1)

Vierzon FC (N2) / Grenoble Foot 38 (L2)

AJ Auxerre (L1) / Rodez Aveyron Football (L2)

FC Lorient (L1) / RC Lens (L1)

Paris FC (L2) / FC Annecy (L2)

Angers SCO (L1) / FC Nantes (L1)

Olympique de Marseille (L1) / Paris Saint-Germain (L1) ou l’US de Pays de Cassel (R1)