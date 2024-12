En cas de qualification face au RC Lens ce dimanche soir, le PSG connaît déjà son prochain adversaire en Coupe de France. Il s’agira d’une équipe de National 3.

Tenant du titre, le PSG aura un gros morceau à éliminer ce dimanche soir (21h sur beIN SPORTS 1) pour son entrée en lice en Coupe de France avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens. Une belle affiche pour les Rouge & Bleu. Et en cas de succès, le club parisien connaît déjà son futur adversaire pour les 16es de finale de la compétition.

FC Espaly-Saint-Marcel / PSG en 16es de finale

En effet, le PSG va affronter une équipe de National 3 avec le FC Espaly-Saint-Marcel, une formation située en Haute-Loire. Lors du tour précédent, les amateurs d’Espaly avaient éliminé le Dijon FCO (National) lors d’une séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b 3). Parmi les autre rencontres de ces 16es de finale de Coupe de France, il y aura trois affiches entre équipes de Ligue 1 : Olympique de Marseille / LOSC, Stade de Reims / AS Monaco et Stade Brestois / FC Nantes. Ces 16es de finale auront lieu en milieu de semaine, le mercredi 15 janvier 2025.

Les affiches des 16es de finale de Coupe de France

SC Bastia (L2) / OGC Nice (L1)

Dives Cabourg (N3) / Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)

Toulouse FC (L1) – Stade Lavallois (L2)

Quevilly Rouen Métropole (N1) – Angers SCO (L1)

Le Mans FC (N1) – Valenciennes (N1)

Haguenau (N2) – Dunkerque (L2)

Olympique de Marseille (L1) / LOSC Lille (L1)

ESTAC Troyes (L2) / Stade Rennais FC (L1)

Stade Briochin (N2) / FC Annecy (L2)

EA Guingamp (L2) / FC Sochaux-Montbélliard (N1)

Stade de Reims (L1) / AS Monaco (L1)

FC Bourgoin Jallieu (N3) / Olympique Lyonnais (L1)

Tours FC (N3) ou FC Lorient (L2) / AS Cannes (N2)

Stade Brestois 29 (L1) / FC Nantes (L1)

ES Thaon (N3) / RC Strasbourg (L1)

FC Espaly-Saint-Marcel (N3) / RC Lens (L1) ou Paris Saint-Germain (L1)