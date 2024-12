Opposé au club amateur d’Espaly en 16es de finale de Coupe de France, le PSG se déplacera en Auvergne dans un stade à guichets fermés.

Après s’être qualifié en venant à bout du RC Lens lors de la séance de tirs au but (1-1, 3 t.a.b à 4), le PSG sera opposé aux amateurs du FC Espaly-Saint-Marcel, club évoluant en National 3, au prochain tour. Et le stade Marcel-Michelin, habituellement occupé par l’ASM Clermont (Top 14), sera à guichets fermés comme l’a indiqué le club de rugby sur son compte X.

À lire aussi : CDF – Le 16e de finale Espaly / PSG programmé

Une billetterie prise d’assaut

L’enceinte a une capacité d’accueil de 19.000 places et la billetterie a été prise d’assaut avec tous les billets vendus en moins d’une heure, précise Le Parisien. Ce stade avait déjà accueilli un match de Coupe de France en 2001 entre Issoire (Puy-de-Dôme) et Bordeaux (L1). L’habituelle enceinte d’Espaly (stade du Viouzou), qui avait accueilli le 32e de finale face au Dijon FCO, ne répondait pas aux normes pour organiser une rencontre face au club parisien. Pour rappel, ce 16e de finale entre le FC Espaly-Saint-Marcel et le Paris Saint-Germain a été programmé au mercredi 15 janvier à 21h (beIN SPORTS 1).