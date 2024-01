Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontera l’US Revel (R1) en 32e de finale ce dimanche (21h sur BeIN Sports). La plus vieille compétition du football français réserve souvent de belles histoires grâce à sa magie, en voici une.

La magie de la Coupe de France devrait opérer ce dimanche sur la pelouse du Stade Pierre-Fabre à l’occasion de sa 107e édition. Habituelle enceinte du Castres Olympique qui évolue dans le Top 14, le stade verra sa capacité réduite de 12 000 à 10 000 personnes pour accueillir le 32e de finale de Coupe de France entre l’US Revel et le Paris Saint-Germain. Un club de Régional 1 qui reçoit un club de l’Elite du football français. Un écart de 5 divisions qui verra Florian Serres et ses coéquipiers disputer le match de leur vie. C’est en tous cas les mots de l’attaquant de l’US Revel. En effet, les équipes de Canal Supporters ont fait le déplacement jusqu’en Haute-Garonne (31) afin de s’immiscer dans le quotidien de l’actuel premier de la poule B de Régional 1. L’occasion d’aller à la rencontre de Florian Serres, qui sera pendant 90 minutes, l’adversaire et supporters du Paris Saint-Germain. A 25 ans, le natif de Toulouse est commercial dans le secteur des pompes à chaleur et climatisation, mais aussi passionné de football depuis son plus jeune âge. Un parcours local dans le monde du ballon rond qui l’a emmené a sillonner les clubs de sa région, dont quatre années passées au TFC de ses 10 à 14 ans. Depuis trois ans maintenant, Florian Serres évolue à l’US Revel. L’attaquant a accordé de son temps à nos journalistes à son domicile ce mercredi 3 janvier.

Quel sentiment à l’idée d’affronter le PSG ?

« C’est juste incroyable, j’ai pas les mots. On commence à réaliser petit à petit même si c’est compliqué de réaliser qu’on va jouer le Paris Saint-Germain. Le premier entraînement de cette semaine s’est fait hier (mardi), gros entraînement intensif, ensuite demain (vendredi), et après samedi un peu plus de récupération en salle avec kiné« .

La semaine d’entraînement a-t-elle été différente ?

« La préparation ne change pas forcément, on a voulu garder ce système de deux entraînements par semaine. On étais même en vacances la semaine dernière, avec un seul entraînement en salle. Donc ça change pas forcément, après bien sur la motivation est décuplée, et on a qu’une hâte, c’est d’être dimanche« .

Est-ce réellement le moment d’une vie ? D’une carrière ?

« Oui complètement. On est tous pleinement conscient que c’est le match de notre vie. C’est vraiment la magie de la Coupe de France. C’est le rêve de tous les footballeurs amateurs déjà de tomber contre un club pro, et encore plus contre le Paris Saint-Germain« .

Comment conjugué le travail et le football ?

« C’est relativement simple. On a toujours été habitué à avoir notre travail et le football à côté, avec deux entraînements par semaines, c’est facilement réalisable. Quand on est passionné ça nous dérange pas« .

Affronter le PSG en tant que supporters ?

« J’ai pas les mots. Franchement, me dire que je vais jouer contre mon club de cœur, c’est incroyable ! Moi qui suis habitué à les regarder à la télé ou au stade quand ils viennent à Toulouse, c’est juste dingue. C’est pour ça que j’ai encore du mal à réaliser. Je pense qu’on commencera vraiment à réaliser une fois qu’on sera dans le bus, dimanche dans notre bulle, qu’on va fouler la pelouse. […] Il n’y aura pas d’états d’âme (sourire) je resterais supporters après, mais sur ce match il n’y aura pas de cadeau, je vais tout donner, ça c’est sur« .

Jouer dans un stade devant 10 000 personnes ?

« C’est juste dingue ! Je pense qu’il n’ y a quasiment aucun joueur de l’équipe qui a connu ça, jouer dans un stade de 10 000 places. Castres est juste à côté de Revel, donc c’est vraiment local, et je pense qu’on aura 90% du stade qui sera derrière nous. C’est fabuleux, moi personnellement j’ai jamais joué devant 10 000 personnes !« .

« On est prêts à laisser notre vie sur le terrain !«

Florian Serres, attaquant de l’US Revel, montrant sa collection de maillot du PSG (Image : Canal Supporters)

L’idée de potentiellement affronter une équipe du PSG remaniée ?

« J’ai envie de vous dire que l’équipe B de Paris reste quand même une équipe type de Ligue 1. On regarde les joueurs qui jouent pas beaucoup, ça reste quand même des stars. Après bien-sûr on aimerais que Kylian Mbappé soit titulaire. Déjà qu’il fasse le déplacement c’est bien pour nous les joueurs, les supporters et pour les jeunes« .

La crainte de se prendre une valise ?

« Non franchement, on va jouer ce match à fond. On se dis que tout est possible, ça reste un match de foot. Dans nos têtes on se dis pas qu’on va prendre une valise. On y va pour donner le meilleur de nous même. On est prêt à laisser notre vie sur le terrain pour ce match, c’est le match de notre vie. Après le score sera ce qu’il sera, mais nous en tous cas, on va tout donner« .

Pensez-vous que votre coach fera jouer le maximum de joueur ?

« Je l’espère du moins (sourire). On joue contre le PSG, niveau intensité, cardio, ils sont beaucoup plus préparés que nous. Je pense qu’il y aura aussi beaucoup de fatigue sur le terrain. Je pense que le maximum de joueurs pourront prétendre à jouer ce match là« .

Se mettre en lumière individuellement ?

« Oui et non. Je pense que le premier sentiment c’est de profiter du moment. Et ce qui arrivera après ça sera que du plus. Déjà kiffer à fond ce moment, le jouer à fond, et profiter car ça sera peut-être le dernier match aussi intensif de notre vie. C’est le match d’une vie« .

Les joueurs que tu apprécies au PSG aujourd’hui ?

« Au PSG ? Il y a Kylian Mbappé, Zaïre-Emery, Lucas Hernandez aussi j’aime beaucoup. Après je les aimes quasiment tous, mais ces trois principalement. Une légende ? Pedro-Miguel Pauleta (sourire), la base, c’est le premier qui m’a fait vraiment vibrer à Paris« .

Que peut-on te souhaiter pour ce match ?

« De profiter à fond, de s’éclater, de rendre une belle copie, et tout simplement de prendre du plaisir« .