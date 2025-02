CDF – La demi-finale entre Dunkerque et le PSG programmée

Brillant vainqueur du Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France (0-7), le PSG affrontera Dunkerque en demi-finale. Cette rencontre a été programmée.

Hier soir, le tirage au sort de la Coupe de France a eu lieu. Le PSG avait trois adversaires possibles, Cannes (National 2), le Stade de Reims (Ligue 1) et Dunkerque (Ligue 2). Et les Parisiens ont hérité du club nordiste, qui a éliminé trois clubs de Ligue 1 (Auxerre, Lille et Brest) pour se hisser à ce stade de la compétition. Avec ce tirage, le club de la capitale n’aura pas joué une seule fois au Parc des Princes durant cette campagne de la Coupe de France. Ce vendredi, la date de cette rencontre entre Dunkerque et le PSG a été dévoilée.

A voir aussi : 100e but, Doué, Mayulu…Les chiffres marquants de la victoire du PSG face à Saint-Brieuc

Le premier jour du mois d’avril

Les deux clubs s’affronteront le mardi 1er avril à 21h10. Cette rencontre entre le PSG et l’actuel troisième de Ligue 2 sera retransmise sur beIN Sports 1 et sur France Télévision. On ne sait pas encore si cela sera sur France 2 ou sur France 3. L’autre demi-finale, qui oppose l’AS Cannes et le Stade de Reims, se jouera le lendemain (21 heures).