CdF, la finale de C1, Barcola, Kvara… la conférence d’après-match de Luis Enrique

Après cette victoire en Coupe de France (3-0), le PSG a fait le plein de confiance avant l’autre finale importante face à l’Inter en Ligue des champions.

Le PSG a préparé de la meilleure manière sa finale de Ligue des champions. Opposé au Stade de Reims en finale de Coupe de France, le club parisien s’est imposé facilement sur le score de 3-0. Un succès qui permet de faire le plein de confiance à une semaine de la finale de C1 face à l’Inter, le 31 mai prochain. Présent en conférence de presse d’après-match, le coach des Rouge & Bleu, Luis Enrique, s’est exprimé sur cette victoire face à Reims et s’est également projeté sur cette rencontre capitale en C1. Il a aussi été questionné sur l’état de santé de Khvicha Kvaratskhelia et la forme de Bradley Barcola, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Sa joie après cette victoire

« C’est toujours difficile de jouer une finale de Coupe de France. L’équipe est entrée avec la mentalité adéquate. Nous avons été intenses en défense et très bons en attaque. L’équipe a démontré beaucoup d’engagement. Tout cela nous prépare pour le match qui nous permettra d’écrire l’histoire. »

Des nouvelles de Kvaratskhelia

« Il va très bien. Il n’a pas pu jouer, il ne se sentait pas bien après l’échauffement. C’est anodin. Il sera parfaitement bien pour l’entraînement de mardi. On n’a pris aucun risque. Il avait des nausées après l’échauffement. Cela arrive parfois mais il n’y a aucune inquiétude à avoir. »

Quel rôle occupera Dembélé face à l’Inter Milan ?

« Je ne commenterai pas son rôle face à Milan. Nous avons su comprendre où étaient les espaces. On a été très précis par rapport aux matchs précédents contre Reims. Pour sa confiance, c’est bien de disputer 90 minutes. Il a été lucide. Toute l’équipe a démontré le caractère nécessaire pour aborder une finale. Il n’y avait pas de meilleure manière de préparer la finale du 31 mai. »

Des pièges à éviter avant la finale de C1 ?

« Non, il n’y a pas de pièges. Nous préparons ce match du 31 depuis le 14 juillet. Il est dans nos têtes depuis le début de saison. Dans la tête des joueurs, des supporters, de tous au club. On va essayer de gérer cette émotion qui nous entoure. L’excès d’émotions est dangereux. Nous aurons beaucoup d’envie et de détermination pour entrer dans l’histoire. »

Barcola a-t-il fait le plein de confiance ?

« C’est important que tous les joueurs arrivent dans les meilleures conditions. Les passes décisives et les buts pour moi, c’est pareil. Il a réalisé une saison sensationnelle. Il a aidé son équipe toute la saison. C’est le travail défensif qui m’intéresse chez un attaquant. Ses talents offensifs, je les connais déjà. »

Son regard sur l’équipe de l’Inter Milan

« Quand elle a le ballon, elle est très mobile, elle nous ressemble en cela. Elle a une défense qui défend haut ou bas, elle a beaucoup de ressources. Il nous faudra une défense de très haut niveau. Il faudra savoir gérer le ballon, le poids d’avoir le ballon. C’est un adversaire digne d’une finale de la Ligue des champions. Nous aussi, nous serons à la hauteur et nous verrons une très belle finale. »