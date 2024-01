CdF : La programmation des 8e de finale dévoilée

Pour le compte des 16e de finale de Coupe de France, le PSG est venu à bout de l’US Orléans (4-1) ce samedi soir. Au lendemain de la rencontre le tirage au sort du tour suivant a été effectué, et le club de la capitale a hérité du Stade Brestois.

Le calendrier du Paris Saint-Germain se charge davantage avec une rencontre à jouer en pleine semaine dès le début du mois de février. En effet, le tirage au sort des huitièmes de finale de Coupe de France ont donné vie à une affiche de Ligue 1 entre le PSG et le Stade Brestois. L’occasion pour les deux clubs de se rencontrer deux fois en dix jours. En effet, pour le compte de la 19e journée de championnat, les Bretons se déplaceront au Parc des Princes le dimanche 28 janvier (20h45 sur Prime Video), et donc une deuxième fois le mercredi 7 février (21h10 sur BeIN Sports & France 3). Pour la première fois de la saison les hommes de Luis Enrique auront l’occasion de disputer une rencontre de Coupe de France à domicile avec la réception de l’actuel troisième de Ligue 1 Uber Eats. Cette saison, les hommes d’Eric Roy réussissent un joli parcours en championnat comme en coupe, et pourraient donc avoir toutes leurs chances face aux Parisiens.

Un adversaire de taille ?

Concernant leur parcours en Coupe de France, les Brestois se sont défaits du SCO d’Angers (L2) en 32e de finale (1-0), avant de venir à bout sur le fil de Trélissac (N2) sur le score de 1-2. Au match aller entre le PSG et le SB29, Kylian Mbappé et ses coéquipiers l’avaient emporté (2-3) sur la pelouse du Stade Francis-Le-Blé. Une rencontre au terme de laquelle des polémiques étaient nées autour du comportement du numéro 7 parisien sur la pelouse, qui pointait du doigt celui des supporters bretons de son côté. En terme de série active, le Stade Brestois n’a pas perdu de match depuis le 5 novembre dernier (défaite 2-0 à Monaco – J11), et reste donc sur neuf matchs sans défaite, dont huit victoires et un match nul.

La programmation complète des 8e de finale de Coupe de France

Mardi 6 février

Sochaux (NAT) – Rennes (L1) à 20h45 sur BeIN Sports

Mercredi 7 février

Lyon (L1) – Lille (L1) à 18h30 sur BeIN Sports

Strasbourg (L1) – Le Havre (L1) à 20h30 sur BeIN Sports

Feignies (N2) ou Montpellier (L1) – Nice (L1) à 20h30 sur BeIN Sports

Le Puy (N2) – Laval (L2) à 20h30 sur BeIN Sports

Saint-Priest (N3) – Valenciennes (L2) à 20h30 sur BeIN Sports

Paris SG (L1) – Brest (L1) à 21h10 sur BeIN Sports & France 3

Jeudi 8 février