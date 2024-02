CDF – L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Brest connu

Dix jours après s’être affrontés en Ligue 1, le PSG et Brest se retrouvent en Coupe de France mercredi soir (21 heures 10, France 3, BeIN Sports 1). L’arbitre de ce choc a été dévoilé.

Après un mois de janvier avec une rencontre par semaine, le PSG va retrouver le rythme d’un match tous les trois jours. Après s’être imposé contre Strasbourg vendredi (1-2), le club de la capitale va retrouver les terrains dès mercredi soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les deux clubs se retrouveront dix jours seulement après leur dernière confrontation, déjà au Parc des Princes, qui s’était soldée par un nul frustrant pour les Rouge & Bleu (2-2). Ce choc sera arbitré par Monsieur Benoit Bastien.

Il arbitra pour la troisième fois le PSG cette saison

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Mathieu Vernice officiera en tant que quatrième arbitre. Pour rappel, il n’y a pas de VAR à ce stade de la compétition. Benoit Bastien a été au sifflet de deux rencontres du PSG en Ligue 1 cette saison. Lors des victoires contre Rennes (1-3, 8e journée) le 8 octobre dernier, et celle contre Monaco (5-2, 13e journée) le 24 novembre. En revanche, il n’a pas arbitré le Stade Brestois cette saison. En 17 matches toutes compétitions confondues, il a distribué 69 cartons jaunes, deux rouges et sifflé deux penaltys.