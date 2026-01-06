CdF : L’arbitre de PSG / PFC désigné pour les 16es de finale

Pour le compte des 16es de finale de Coupe de France, un nouveau derby parisien se tiendra au Parc des Princes. A six jours de la rencontre, l’arbitre a été désigné par la Fédération Française de Football.

Ce week-end à l’occasion du match de clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG a retrouvé un derby face au Paris FC, et s’est imposé (2-1) au Parc des Princes. Une rencontre qui peut servir de répétition générale avant les 16es de finale de Coupe de France pour les champions d’Europe. En effet, ces derniers retrouveront leurs voisins francilien dans 6 jours pour un match à élimination directe cette fois-ci. Pour l’occasion, la FFF a désigné l’arbitre de la rencontre. C’est donc Ruddy Buquet qui officiera en tant qu’arbitre principal. Ce dernier sera assisté par Thomas Luczynski et François Boudikian. L’arbitre remplaçant sera Mikael Lesage et les délégués Brigitte Thiebaut et Abdelhadi Nouader.