486da

CdF : L’arbitre de PSG / PFC désigné pour les 16es de finale

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane6 janvier 2026

Pour le compte des 16es de finale de Coupe de France, un nouveau derby parisien se tiendra au Parc des Princes. A six jours de la rencontre, l’arbitre a été désigné par la Fédération Française de Football.

Ce week-end à l’occasion du match de clôture de la 17e journée de Ligue 1, le PSG a retrouvé un derby face au Paris FC, et s’est imposé (2-1) au Parc des Princes. Une rencontre qui peut servir de répétition générale avant les 16es de finale de Coupe de France pour les champions d’Europe. En effet, ces derniers retrouveront leurs voisins francilien dans 6 jours pour un match à élimination directe cette fois-ci. Pour l’occasion, la FFF a désigné l’arbitre de la rencontre. C’est donc Ruddy Buquet qui officiera en tant qu’arbitre principal. Ce dernier sera assisté par Thomas Luczynski et François Boudikian. L’arbitre remplaçant sera Mikael Lesage et les délégués Brigitte Thiebaut et Abdelhadi Nouader.

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane6 janvier 2026

Articles similaires

Logo psg

Ancien entraîneur du PSG, Robert Vicot nous a quittés

6 janvier 2026
Luis enrique c1

Trophée des Champions : Le groupe du PSG qui fait le déplacement au Koweït

6 janvier 2026
Luis Campos et Luis Enrique

Mercato : Les dernières informations autour des mouvements attendus cet hiver au PSG

6 janvier 2026
Le Trophée des Champions

Trophée des Champions : Le Koweït sort le grand jeu pour accueillir le Classique PSG-OM

6 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page