CdF – L’arbitre de Saint-Brieuc / PSG désigné

Ce mercredi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG se déplace sur la pelouse du Roazhon Park pour défier Saint-Brieuc en quarts de finale de Coupe de France.

Ce mercredi soir, le PSG retrouve la Coupe de France. À cette occasion, le club parisien se déplace à Rennes et sur la pelouse du Roazhon Park pour défier Saint-Brieuc, club de National 2. Tenants du titre, les champions de France auront pour ambition de franchir sans encombre cette étape des quarts de finale pour poursuivre leur aventure dans la compétition. Et la FFF a dévoilé le corps arbitral de cette rencontre.

Thomas Leonard au sifflet

Ce match entre le Stade Briochin et le PSG sera dirigé par Thomas Leonard. Il sera assisté par Cédric Faivre et Julien Haulbert. Antoine Valnet sera le quatrième arbitre. Avec ces quarts de finale, le VAR sera enfin introduit dans la compétition. Ainsi, Benoit Millot et Aurélien Petit officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Thomas Leonard a déjà arbitré à une reprise le PSG cette saison. C’était lors du 32e de finale de Coupe de France face au RC Lens avec une qualification parisienne à l’issue de la séance des tirs au but (1-1, 4-5 TAB). Ce jour-là, l’arbitre de 43 ans avait distribué 2 cartons jaunes contre Marquinhos et Khusanov. En Ligue 1, il a dirigé 13 rencontres pour 45 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués et 3 penalties sifflés.