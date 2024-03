CdF : L’arbitre du match entre le PSG et l’OGCN dévoilé 

Le match a été décalé mais se jouera ce mercredi 13 mars (21h10 sur BeIN Sports & France TV) au Parc des Princes. Le PSG accueille l’OGC Nice dans le cadre de son quart de finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle le corps arbitrale a été désigné par la FFF.

Pour un match on ne peut plus important de sa saison, le PSG reçoit donc l’OGC Nice au Parc des Princes, afin d’enfin retrouver le chemin de la victoire finale en Coupe de France qui lui échappe depuis plusieurs saisons. Pour se faire, les Parisiens devront donc se défaire du gros morceau que représentent les Azuréens. Pour l’occasion, la Fédération Française de Football a désigné le corps arbitral qui officiera. En effet, c’est François Letexier qui sera au sifflet pour ce quart de finale de Coupe de France. L’arbitre français croisera donc la route du Paris Saint-Germain pour la troisième fois de la saison après les 3e et 21e journée de Ligue 1 Uber Eats, pour respectivement des victoires face au RC Lens et au LOSC, sur le score de 3 buts à 1 à chaque fois. Pour sa troisième fois au Parc des Princes en cette saison 2023/2024, François Letexier sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. Pour ce quart de finale de Coupe de France entre le PSG et l’OGCN, Eric Wattellier occupera le rôle de quatrième arbitre quand Benoit Millot et Dominique Julien officieront à la vidéo.