CDF – L’arbitre du match entre l’US Revel et le PSG dévoilé

Après le Trophée des Champions, le PSG entamera sa campagne en Coupe de France contre l’US Revel. L’arbitre de la rencontre entre le club de Régional 1 et le leader de Ligue 1 a été désigné.

Lors de l’édition 2024 de la Coupe de France, le PSG tentera de renouer avec le succès dans cette compétition dont il est le recordman avec quatorze trophées, mais qui le fuit depuis deux ans, avec deux éliminations en huitièmes de finale. Pour tenter de soulever sa quinzième Coupe de France, le PSG devra s’imposer six fois. Cela commence avec le 32es de finale et le déplacement à Castres, dans l’enceinte du club de rugby du Castres Olympique le dimanche 7 décembre (20h45, BeIN Sports 1), pour y défier l’équipe de Régional 1, l’US Revel. Ce samedi, la FFF a dévoilé le nom de l’arbitre de cette rencontre.

Une première cette saison pour le PSG

Il s’agira de Monsieur Florent Batta. L’homme en noir de 43 ans sera assisté par Nicolas Rodriguez et Michel Dolmadjian. Samir Zolota officiera en tant que quatrième arbitre. Cette saison, Monsieur Batta n’a pas été au sifflet d’une rencontre du PSG. En neuf matches de Ligue 1 et de Ligue 2 lors de cet exercice 2023-2024, il a distribué 32 cartons jaunes et sifflé trois penaltys.