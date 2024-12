CDF – Le 16e de finale Espaly / PSG programmé

Après être venu à bout du RC Lens pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG va affronter les amateurs d’Espaly au prochain tour.

Tenant du titre, le PSG a tenu son rang ce dimanche soir. Opposé au RC Lens pour l’affiche des 32es de finale de la Coupe de France, le club parisien a pu compter sur un Matvey Safonov décisif lors de la séance des tirs au but (1-1, 3 TAB 4). Désormais, le club parisien se frottera aux amateurs du FC Espaly-Saint-Marcel, club évoluant en National 3.

Espaly / PSG à Clermont-Ferrand ?

Et la FFF a dévoilé la programmation de ces 16es de finale de Coupe de France. Cette rencontre face au club basé au Puy-en-Velay, en Haute Loire, a été programmée au mercredi 15 janvier. Elle sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS 1 à 21 heures. Ce match face aux amateurs de N3 est placé entre la réception de l’AS Saint-Etienne (dimanche 12 janvier à 20h45, 17e journée de Ligue 1) et le déplacement sur la pelouse du RC Lens (samedi 18 janvier à 17h, 18e journée de L1).

D’après L’Equipe, cette rencontre pourrait se jouer à Clermont-Ferrand. Même si le lieu n’est pas encore définitivement tranché, ça reste la probabilité la plus forte à ce jour, comme l’explique le président du club, Christian Perbet : « Aujourd’hui, nous ne travaillons que sur une seule hypothèse, celle de jouer au stade Marcel-Michelin de Clermont. D’un point de vue économique et identitaire, ça a le plus de sens. Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) serait compliqué à remplir. Et puis, nous avons vraiment envie d’amener l’Auvergne voir le PSG. Je suis convaincu que le public auvergnat répondra présent et que nous pourrons remplir ce stade de 19.000 places. »

La programmation des 16es de finale de Coupe de France

Mardi 14 janvier (20h45 en multiplex sur beIN SPORTS 2) Stade de Reims (L1) / AS Monaco (L1) SC Bastia (L2) / OGC Nice (L1) Haguenau (N2) – Dunkerque (L2) EA Guingamp (L2) / FC Sochaux-Montbélliard (N1) Dives Cabourg (N3) / Le Puy Foot 43 Auvergne (N2) Le Mans FC (N1) – Valenciennes (N1)

(20h45 en multiplex sur beIN SPORTS 2) Mardi 14 janvier (21h sur France 2 et beIN SPORTS 1) Olympique de Marseille (L1) / LOSC Lille (L1)

(21h sur France 2 et beIN SPORTS 1) Mercredi 15 janvier (18h sur beIN SPORTS 1) FC Bourgoin Jallieu (N3) / Olympique Lyonnais (L1)

(18h sur beIN SPORTS 1) Mercredi 15 janvier (18h30 en multiplex sur beIN SPORTS 2) Stade Brestois 29 (L1) / FC Nantes (L1) Quevilly Rouen Métropole (N1) – Angers SCO (L1) Toulouse FC (L1) – Stade Lavallois (L2) ES Thaon (N3) / RC Strasbourg (L1) Saint-Brieuc (N2) / FC Annecy (L2) ESTAC Troyes (L2) / Stade Rennais FC (L1) AS Cannes (N2) / FC Lorient (L2)

(18h30 en multiplex sur beIN SPORTS 2) Mercredi 15 janvier (21h sur beIN SPORTS 1) FC Espaly-Saint-Marcel (N3) / Paris Saint-Germain (L1)

(21h sur beIN SPORTS 1)