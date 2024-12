CdF : Le 32e de finale entre le RC Lens et le PSG programmé !

Le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France s’est fait ce lundi 2 décembre au Parc des Princes. Celui-ci a offert un choc au PSG face au RC Lens. La programmation est tombée aujourd’hui.

Si le PSG a pour habitude d’entrer en lice en Coupe de France face à des petits poucets, cette saison les tirages au sort n’auront pas été des plus favorables avec le club de la capitale. En effet, les hommes de Luis Enrique joueront leur premier match de la plus ancienne compétition du football français face au RC Lens. La rencontre se jouera au Stade Bollaert dans le nord de la France et la Fédération Française de Football a communiqué au sujet de la programmation du match. Pour suivre ce choc des 32es de finale il faudra coché sur son calendrier la date du dimanche 22 décembre. Le match se jouera à 21h et sera diffusé sur les antennes de BeIN Sports.