CDF – Le 32e Fontenay / PSG officiellement programmé

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontera le Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Cette rencontre a été officiellement programmée.

Double tenant du titre, le PSG connaît son adversaire pour les 32es de finale de la Coupe de France depuis lundi soir. Il s’agit du Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Ne pouvant pas accueillir le club de la capitale dans son stade, l’équipe vendéenne a cherché à trouver un stade pour accueillir les champions d’Europe. Alors que l’on évoquait Nantes ou Niort, cette rencontre se déroulera finalement à La Beaujoire, comme l’a annoncé le Vendée Fontenay Foot ce mercredi. La date de cette rencontre n’avait pas encore été officialisée.

Trois jours après la Coupe Intercontinentale

C’est désormais chose faite. La FFF a en effet dévoilé la programmation des 32es de finale de la Coupe de France. Le match entre le PSG et Vendée Fontenay Foot se déroulera le 20 décembre à 21 heures. Il sera diffusé sur beIN SPORTS 1. Ce choc des cultures se jouera trois jours après la finale de la Coupe Intercontinentale, qui se tiendra au Qatar.