CdF : Le groupe du PSG face au Stade-Briochin

Pour le compte des quarts de finale de Coupe de France, le PSG se déplace en Bretagne afin d’y affronter le Stade-Briochin (N2). Cette rencontre qui se joue ce mercredi soir (21h10 sur BeIN Sports & France TV), s’inscrit dans un marathon en cette fin d’hiver pour le club de la capitale.

Après n’avoir affronté que des clubs de divisions inférieures depuis les seizièmes de finale en Coupe de France, le Paris Saint-Germain fait face ce mercredi soir face au Stade-Briochin. Cette rencontre face au club breton de National 2 s’inscrit dans un marathon promis aux hommes de Luis Enrique dans les prochaines semaines. En effet, entre le championnat, la coupe et la Ligue des Champions, les Parisiens entament un mois de mars, avec quelques jours d’avance, des plus rythmés. Ainsi, Luis Enrique s’applique sur la gestion de mon effectif. C’est dans ce contexte que Vitinha, Kang-In Lee et Gianluigi Donnarumma sont aujourd’hui laissés au repos. Les trois joueurs ne feront pas le déplacement au Roazhon Park pour le quart de finale de Coupe de France face au Stade-Briochin (N2), avec la préparation du choc de la 24e journée de Ligue 1 face au LOSC, puis le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool. En revanche, Warren Zaïre-Emery fait lui son retour dans le groupe, au même titre qu’un autre titi parisien : Ibrahim Mbaye. Malgré quelques inquiétudes autour de son état de santé ces derniers jours, Fabian Ruiz sera bien de la partie.

Le groupe convoqué par Luis Enrique

Gardiens : Safonov, Mouquet, Tenas

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Beraldo, Pacho

Milieux : Ruiz, Doué, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Barcola, Mbaye