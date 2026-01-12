CdF – Le groupe du PSG pour affronter le PFC

Ce lundi soir (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Paris FC en 16es de finale de Coupe de France. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 19 joueurs.

Huit jours après sa victoire en Ligue 1 (2-1), le PSG accueille une nouvelle fois le Paris FC. Pour ce deuxième derby francilien en l’espace d’une semaine, les Rouge & Bleu devront venir à bout de leur voisin parisien pour poursuivre leur aventure en Coupe de France. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs.

Lucas Hernandez forfait

Le technicien espagnol doit composer sans Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, blessés. Malade, Lucas Hernandez est bien forfait pour cette rencontre. De leur côté, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont toujours avec leur sélection pour disputer les demi-finales de la CAN. C’est donc un groupe sans surprise avec les présences de cadres comme Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. De son côté, le portier Martin James profite de la blessure de Matvey Safonov pour être une nouvelle fois convoqué. Le jeune attaquant, Noah Nsoki (18 ans), est aussi appelé pour ce 16e de finale de Coupe de France.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, James, Marin

: Chevalier, James, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Nsoki