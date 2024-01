Le PSG s’apprête à effectuer le déplacement à Castres afin d’y affronter l’US Revel (R1) pour son 32e de finale de Coupe de France. Une entrée en lice face au club amateur de la Haute-Garonne qui coche toute les cases de la magie de la plus anciennes des compétitions du football européen.

Pour le deuxième jour consécutif, les équipes de Canal Supporters vous proposent un entretien exclusif avec un joueur de l’US Revel. Après Florian Serres, attaquant du club de R1, c’est au tour de Cristobal De Oliveira de se confier sur ce qu’il qualifie d’évènement d’une vie. Le milieu de terrain de 31 ans est commercial automobile dans la vie, et allie son métier à sa vie de footballeur amateur. Passionné de ballon rond depuis son enfance, le Portugais d’origine va donc affronter le club qu’il supporte ce dimanche (20h45 sur BeIN Sports), et a reçu les équipes de Canal Supporters à son domicile pour un entretien exclusif.

Le sentiment quand on apprend qu’on affronte le PSG ?

« C’est magique ! C’est un rêve de gosse. Jouer le plus PSG, je l’aurais jamais imaginé . J’ai 31 ans, pour moi le foot c’es devenu un loisir, l’ambition est passée depuis un moment, donc imaginer jouer le PSG, franchement je n’y aurais jamais pensé. C’est incroyable, se dire qu’on va jouer contre Mbappé, Dembélé, pour moi qui suis Portugais, Ramos, Vitinha, ou Danilo Pereira, c’est incroyable. Et si on a la chance d’avoir Navas dans les cages en face, c’est immense joueur qui a gagné 3 Ligue des Champions, c’est incroyable« .

Cristobal De Oliveira (US Revel) au cours de l’entretien réalisé à son domicile (Image : Canal Supporters)

Comment la préparation s’est adaptée ?

« Je pense que les entraînements sont quand même plus intensifs. On sent le coach nous pousser. C’est normal, c’est pas un match lambda. Après l’intensité entre nous, on arrive à se réguler quand même, on évite de se faire mal, forcément. On veut tous jouer ce match donc on fait attention. Mais le coach nous a poussé ces trois dernières semaines à aller plus haut et plus fort dans l’intensité, sur les efforts physiques on quand même beaucoup plus poussé que d’habitude« .

Ton quotidien est chamboulé à l’approche du match ?

« Clairement. J’étais censé travailler de mardi à samedi. Le tirage est tombé il y a presque trois semaines, j’avais prévu avec un collègue de me faire remplacer pour ne pas travailler ce samedi. Et là avec l’évènement, il faut se préparer et se mettre dans notre bulle, j’ai demander à prendre mon vendredi aussi, et j’ai posé aussi mon lundi« .

Comment concilier vie professionnelle et football amateur ?

« C’est assez compliqué. J’ai eu beaucoup de blessures, donc le professionnel a pris le dessus un peu par malchance. Mais c’est vrai que quand je ne suis pas blessé c’est un peu compliqué. Il faut s’arranger avec le travail pour soit jouer le samedi quand je travaille, ou pour les entraînements essayer de finir un peu plus tôt« .

Affronter le PSG, est-ce l’évènement d’une vie ?

« Clairement ! On s’est jamais imaginé ça. Déjà jouer une Ligue 1 c’est rare dans une vie. Il n’y a que la Coupe de France pour te donner cet espoir, et jouer le PSG c’est encore plus beau. C’est vraiment l’évènement d’une vie, c’est magique !« .

Peut-il y avoir des états d’âme à l’idée d’affronter le club que l’on supporte ?

« Aucun états d’âme ! Là malheureusement on joue pour notre équipe. Je joue pour mes copains, pour le club de Revel, il n’y a aucun états d’âme. Si je dois les crucifier à la 90e je le ferais sans aucun soucis. Le but c’est de se qualifier. Après bien sur que je serais triste pour eux, mais dans un premier temps je serais heureux pour nous. On jouera notre match à fond, et on verra ce qu’il se passera« .

Seriez-vous déçu si Kylian Mbappé venait à ne pas jouer ?

« Bien sûr qu’on sera déçu, ça c’est sur. Après s’il est déjà dans l’effectif et qu’il rentre, ça me va aussi. Peut-être qu’on aura plus de chance de faire quelque chose s’il ne joue pas titulaire (sourire). Maintenant c’est sur qu’on veut qu’il joue. C’est la beauté du sport, c’est le meilleur joueur du monde, ou l’un des meilleurs joueurs du monde. Ce qu’on veut c’est pouvoir faire profiter tout le monde et que l’évènement soit magnifique« .

Que peut-on souhaiter à l’US Revel pour ce match ?

« De gagner ! (sourire) Même si c’est le PSG en face on a espoir, même si c’est quasiment mission impossible. Mais bon on sait jamais, dans le football tout peut arriver. Après s’il n’y a pas de victoire au bout, l’évènement sera magnifique dans tous les cas et ça sera magique« .

