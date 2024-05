Le samedi 25 mai, le PSG ira défier l’Olympique Lyonnais en finale de Coupe de France, au sein de la Decathlon Arena à Lille.

Jamais deux sans trois ! Les Parisiens et les Lyonnais s’affronteront pour la troisième fois de la saison à l’occasion de la finale de la Coupe de France. Lors de leur première confrontation, au mois de septembre, le PSG avait écrasé Lyon, auteur d’un début de saison catastrophique : 1-4. Une victoire qui plongeait un peu plus le club rhodanien dans la crise. Même son de cloche au match retour, mais cette fois au Parc des Princes. Paris avait de nouveau battu l’OL sèchement : 4-1. Cette fois-ci l’enjeu sera particulier : Le club de la capitale peut remporter tous les titres nationaux (Trophée des Champions, Championnat et Coupe de France ) tandis que les Gones pourraient remporter leur premier titre depuis 2012.

Des billets en vente pour les abonnés

Contraint par les travaux occupants le Stade de France (80 000 places) réquisitionné pour les JO 2024, la Fédération Française de Football (FFF) a décidé que cette prestigieuse rencontre se jouerait dans l’enceinte du LOSC : La Decathlon Arena, d’une capacité de 50 000 places. Selon les informations du Parisien et de RMC Sport, 15 000 billets pour les abonnés lyonnais, et 15 000 autres pour les abonnées parisiens ont d’ores et déjà été mis en vente sur les plateformes de billetterie des clubs concernés, et ce depuis le 30 avril. Pour le moment, les places ne sont pas accessibles au grand public, qui bénéficiera des 20 000 places restantes.