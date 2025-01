Ce mercredi 15 janvier, le PSG jouera son 16e de finale de Coupe de France face à Espaly (N3). La rencontre se disputera sans au moins trois joueurs dont Luis Enrique sera privé pour ce déplacement en Auvergne.

A la veille de la rencontre face à Espaly (N3) pour le compte des seizièmes de finale de Coupe de France (21h sur BeIN Sports), Luis Enrique a dirigé son ultime entraînement au Campus PSG avant le déplacement au Stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand. A cette séance, trois joueurs étaient absents : Ousmane Dembélé, Marquinhos, et Ibrahim Mbaye. Le premier est « victime d’un syndrome viral« , et restera au repos, annonce le club de la capitale sur son point médical du jour. Le capitaine « poursuit son travail individuel après une gêne aux adducteurs » et le titi parisien « soigne une entorse de la cheville gauche« . Ainsi, outre ces trois joueurs, Luis Enrique pourra compter sur l’ensemble du groupe, selon les choix qu’il effectuera.