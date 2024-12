CDF – Le point médical du PSG avant le déplacement à Lens

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace à Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

Une fois n’est pas coutume, les 32es de finale de la Coupe de France se jouent à la fin du mois de décembre et non au début du mois de janvier. Demain soir, le PSG se déplace à Lens dans le cadre du choc des 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Ce samedi, le PSG a dévoilé son point médical traditionnel avant une rencontre.

Du travail en salle pour Donnarumma

Et ce dernier concerne Gianluigi Donnarumma. Victime d’une semelle dans la tête contre Monaco, qui lui a valu une grosse balafre sur la joue et qui a dû se faire poser des points de suture, le gardien du PSG se remet de son traumatisme facial. Il effectuera un travail en salle jusqu’à la fin de la semaine, indique le club de la capitale dans son communiqué. L’international italien est bien évidemment forfait pour le déplacement à Lens demain. Touché à la cuisse contre Lyon et forfait pour le déplacement à Monaco, Nuno Mendes ne figure pas dans ce point médical. Il est donc apte pour la rencontre de demain.

Le point médical du PSG