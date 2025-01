CDF – Le PSG affrontera Le Mans en huitièmes de finale

Hier soir, le PSG s’est qualifié dans la douleur en huitièmes de finale de la Coupe de France face à Espaly (2-4). À ce stade de la compétition, le PSG affrontera Le Mans (National).

Après avoir éliminé le RC Lens lors de la séance des tirs au but en 32es de finale de Coupe de France (1-1, 3 t.a.b à 4), le PSG affrontait Espaly, club de National 3, en seizièmes de finale hier soir. Dans une rencontre où Luis Enrique avait décidé de faire un turnover. Et lors de cette rencontre, les Parisiens se sont fait peur. Rapidement menés au score (3e), ils ont égalisé en fin de première mi-temps (37e). Alors que le PSG avait réussi à prendre l’avantage par l’intermédiaire de Désiré Doué (67e), l’équipe de National 3 avait réussi à égaliser quatre minutes plus tard. Alors que l’on se dirigeait vers une séance de tirs au but, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos ont assuré la poussive victoire parisienne (2-4) et la qualification en huitièmes de finale.

Ce jeudi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu. Et le PSG a hérité de Le Mans, club de National. Cette rencontre se jouera le 4 ou le 5 février prochain. Bourgoin-Jallieu, vainqueur de Lyon lors de la séance de tirs au but, affrontera une nouvelle équipe de Ligue 1, le Stade de Reims, qui a éliminé aux tirs au but l’AS Monaco. Il y aura une rencontre entre deux des petits poucets, l’AS Cannes affrontera Dives-Cabourg. Il y aura aussi une affiche entre club de Ligue 1. Strasbourg recevra Angers.

Les huitièmes de finale de Coupe de France