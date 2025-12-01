CdF – Le PSG affrontera une équipe de National 3 pour son entrée en lice

Ce lundi, le tirage au sort des 32es de finale de Coupe de France a eu lieu au Parc des Princes. Et le PSG affrontera le Vendée Fontenay Foot, club de National 3.

Double tenant du titre, le PSG remet sa Coupe de France en jeu dans cette saison 2025-2026. Et les 18 clubs de Ligue 1 font leur entrée en lice pour les 32es de finale, qui se dérouleront les 19, 20 et 21 décembre. Les 64 équipes ont été réparties en trois groupes différents. Ce tirage au sort, effectué depuis le Parc des Princes, avait placé le PSG dans le groupe C, où plusieurs clubs de L1 pouvaient être tirés dès l’entrée en lice des Rouge & Bleu (Angers SCO, FC Lorient, FC Nantes, Stade Brestois et Stade Rennais). Et le tenant du titre se déplacera à Fontenay-le-Comte, dans le pays de la Loire, pour défier le Vendée Fontenay Foot, club de National 3.

Il y aura une seule affiche entre clubs de Ligue 1 : AJ Auxerre / AS Monaco. Les autres grosses formations ont été assez épargnées. L’Olympique de Marseille défiera Bourg-en-Bresse (National 1), l’Olympique Lyonnais affrontera le FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or (Régional 1) et le RC Lens se déplacera sur la pelouse de l’Entente Feignies Aulnoye FC (National 3).

Les affiches des 32es de finale de Coupe de France

Groupe A FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or (R1) / Olympique Lyonnais (L1) Grenoble (L2) / AS Nancy (L2) Bourg-en-Bresse Péronnas (N1) / Olympique de Marseille (L1) SA Mérignac (R1) / Istres FC (N2) Lyon La Duchère (N3) / Toulouse FC (L1) OGC Nice (L1) / AS Saint-Etienne (L2) Le Puy Football 43 Auvergne (N1) / Girondins de Bordeaux (N2) AJ Auxerre (L1) / AS Monaco (L1) FC Bassin d’Arcachon (N3) / Hauts Lyonnais Canet-Roussillon FC (N3) / Montpellier HSC (L2)



Groupe B FC Freyming (R2) / US Chantilly (N2) ASC Biesheim (N2) FC Metz (L1) Olympique Marcq en Baroeul (R1) / Estac Troyes (L2) Stade Bethunois (R1) / FC Sochaux Montbeliard (N1) Entente Feignies Aulnoye FC (N2) / RC Lens (L1) IC Croix Football (N3) / Stade de Reims (L2) RC Strasbourg Alsace (L1) / USL Dunkerque (L2) US Raon L’Etape (R1) / Paris FC (L1) US Orléans (N1) / FC Dieppe (N2) Le Havre AC (L1) / Amiens SC (L2) US Saint-Maur Lusitanos (N2) / LOSC Lille (L1)



Groupe C : US Concarneau (N1) / FC Nantes (L1) Vendée Fontenay Foot (N3) / Paris Saint-Germain (L1) FC Perigny (R1) / Le Mans FC (L2) Les Herbiers VF (N2) / Angers SCO (L1) Bayeux FC (R1) / Blois Foot 41 (N2) AS Le Gosier (R1) / FC Lorient (L1) Montreuil FC (R1) ou US Granvillaise (N2) / US Chauvigny (N3) Les Sables VF (N3) / Stade Rennais FC (L1) Pontivy Garde Saint-Ivy (N3) / SC Bastia (L2) US Avranches MSM (N2) / Stade Brestois 29 (L1) EA Guingamp (L2) / Stade Levallois MFC (L2)

