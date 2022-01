CDF – Le PSG amputé de ses Sud-Américains face à Nice

Sans trembler, le PSG a validé son ticket pour les 8e de finale de la Coupe de France en venant à bout de la modeste équipe de Vannes (N2) sur le score fleuve de 0-4. Pour le tour suivant, le club parisien a hérité de l’OGC Nice, au Parc des Princes. Un match qui devrait d’ailleurs obliger Mauricio Pochettino à composer sans une bonne partie de son effectif.

En effet, du fait de la pandémie liée à la Covid-19, les deux journées de qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar au sein de la zone Amérique, qui devaient initialement se dérouler en mars dernier, ont dû être reportées. Avec un calendrier déjà bien chargé, celles-ci ont finalement été placées entre le 24 janvier et le 2 février prochains. Problème pour le PSG, cela coïncide avec la rencontre de Coupe de France qui l’oppose à l’OGC Nice (29 ou 30 janvier). Résultat, le club de la capitale devra certainement se passer des services d’un bon nombre d’éléments.

Ainsi, Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria devraient s’envoler loin de Paris afin de rejoindre la sélection de l’Argentine et ce, même si celle-ci est d’ores et déjà qualifiée. Même constat pour le Brésil de Marquinhos. Difficile de croire, même si cela peut paraitre illogique, que leur équipe nationale respective se passe de leurs services, même si l’enjeu est donc moindre. Pour sa part, le Costa Rica de Keylor Navas doit encore composter son billet pour le mondial. Blessé, Neymar sera, lui, normalement toujours en phase de reprise et restera donc en terre parisienne. De leur côté, il se pourrait bien qu’Idrissa Gueye et Abdou Diallo (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc) soient encore, à ce moment-là, engagés avec leur sélection dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations. De quoi réduire considérablement l’effectif rouge et bleu lors de son 8e de finale de Coupe de France…