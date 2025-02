Le PSG affrontera Dunkerque en demi-finales de Coupe de France

Après s’être brillamment qualifié pour les demi-finales de finale de la Coupe de France, le PSG se déplacera sur la pelouse de l’USL Dunkerque.

Tenant du titre, le PSG a une voie royale pour défendre son trophée le 24 mai prochain au Stade de France. Ce mercredi, les joueurs de Luis Enrique ont facilement validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe de France en venant à bout de Saint-Brieuc (0-7). Et avec la chute de plusieurs formations de l’élite lors des tours précédents, le PSG et le Stade de Reims sont les seuls rescapés de la Ligue 1. Dunkerque (Ligue 2) et l’AS Cannes (National 2) sont les autres qualifiés pour le dernier carré de la compétition.

Un nouveau déplacement pour le PSG

Et le tirage au sort a réservé une nouvelle affiche face à une formation de division inférieure avec l’USL Dunkerque (L2). Ces demi-finales auront lieu début avril (1er et 2 avril). Après le RC Lens, Espaly, Le Mans et Saint-Brieuc, le PSG se déplacera une nouvelle fois dans la compétition. Les Rouge & Bleu devront se méfier de cette équipe qui a déjà éliminé trois clubs de Ligue 1 (l’AJ Auxerre, le LOSC et le Stade Brestois).

Les demi-finales de Coupe de France

USL Dunkerque (L2) / Paris Saint-Germain (L1)

AS Cannes (N2) / Stade de Reims (L1)