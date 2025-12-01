CdF – Le PSG connaîtra son adversaire pour les 32es de finale ce lundi soir

Tenant du titre, le PSG fera son entrée en lice en Coupe de France le 21 décembre prochain. Et les Rouge & Bleu connaîtront leur adversaire des 32es de finale ce lundi soir.

Double tenant du titre, le PSG remet son trophée en jeu pour cette saison 2025-2026. À l’occasion des 32es de finale de Coupe de France (19-20-21 décembre), les 18 clubs de Ligue 1 feront leur entrée en lice. Et le tirage au sort du prochain tour aura lieu ce lundi à 19h (sur beIN SPORTS 1) en direct du Parc des Princes. Il sera réalisé par l’ancien Parisien, Pedro Miguel Pauleta, la joueuse des Féminines du PSG Jade Le Guilly, Frédéric Piquionne, Jimmy Gressier (champion du monde en titre du 10 000 m) et l’ancienne handballeuse, Cléopâtre Darleux (championne olympique en 2021), précise la FFF.

Les 64 équipes en lice

Ligue 1 : Paris Saint-Germain , Olympique de Marseille, RC Lens, Stade Rennais, LOSC, RC Strasbourg, Olympique Lyonnais, AS Monaco, OGC Nice, Toulouse FC, Angers SCO, Paris FC, Le Havre, Stade Brestois, FC Nantes, FC Lorient, FC Metz, AJ Auxerre

: , Olympique de Marseille, RC Lens, Stade Rennais, LOSC, RC Strasbourg, Olympique Lyonnais, AS Monaco, OGC Nice, Toulouse FC, Angers SCO, Paris FC, Le Havre, Stade Brestois, FC Nantes, FC Lorient, FC Metz, AJ Auxerre Ligue 2 : Grenoble, Stade de Reims, Nancy, Montpellier HSC, Amiens, SC Bastia, Stade Lavallois, Dunkerque, EA Guingamp, Le Mans, AS Saint-Etienne, Troyes

: Grenoble, Stade de Reims, Nancy, Montpellier HSC, Amiens, SC Bastia, Stade Lavallois, Dunkerque, EA Guingamp, Le Mans, AS Saint-Etienne, Troyes National 1 : Concarneau, Sochaux, Orléans, Bourg-en-Bresse Péronnas, Le Puy Foot 43

: Concarneau, Sochaux, Orléans, Bourg-en-Bresse Péronnas, Le Puy Foot 43 National 2 : Saint-Maur Lusitanos, Biesheim, Blois, Entente Feignies Aulnoye, Dieppe, Istres, Vendée Les Herbiers Football, Girondins de Bordeaux, Chantilly, Avranches Mont Saint-Michel

: Saint-Maur Lusitanos, Biesheim, Blois, Entente Feignies Aulnoye, Dieppe, Istres, Vendée Les Herbiers Football, Girondins de Bordeaux, Chantilly, Avranches Mont Saint-Michel National 3 : IC Croix Football, Canet-Roussillon, Hauts Lyonnais, Vendée Fontenay Foot, Lyon La Duchère, Chauvigny, FC Bassin d’Arcachon, Pontivy, Les Sables Vendée Foot

: IC Croix Football, Canet-Roussillon, Hauts Lyonnais, Vendée Fontenay Foot, Lyon La Duchère, Chauvigny, FC Bassin d’Arcachon, Pontivy, Les Sables Vendée Foot Régional 1 : Stade Béthune, Olympique Marcquois, Mérignac, Bayeux, Montreuil-sous-Bois, Raon L’Etape, Périgny, Le Gosier (Guadeloupe), FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or

: Stade Béthune, Olympique Marcquois, Mérignac, Bayeux, Montreuil-sous-Bois, Raon L’Etape, Périgny, Le Gosier (Guadeloupe), FC Saint Cyr Collonges-au-Mont-d’Or Régional 2 : Freyming