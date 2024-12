Opposé au RC Lens pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG s’est imposé à Bollaert grâce à un Matvey Safonov décisif dans la séance des tirs au but (1-1, 3 TAB 4).

Tenant du titre, le PSG avait tiré un gros morceau pour son entrée en lice en Coupe de France. Pour ce 32e de finale de la compétition, le club parisien affrontait le RC Lens au Stade Bollaert-Delelis. Et pour éviter de finir l’année 2024 sur une fausse note, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe compétitive avec les titularisations de joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, João Neves, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé.

Le résumé du match

Dans un début de match complètement dominé, le PSG a eu du mal à se procurer des occasions franches. Et il a fallu attendre la 25e minute pour avoir le premier frisson de cette rencontre. Après un centre millimétré de Désiré Doué, Achraf Hakimi a repris victorieusement le ballon mais le Marocain a été signalé en position de hors-jeu. Pourtant, le latéral droit semblait en position licite mais le VAR n’est pas encore présent à ce stade de la compétition. Dans la foulée, les Sang & Or se sont procurés leur seule situation dangereuse du premier acte avec une frappe déviée de Przemysław Frankowski qui a frôlé le poteau de Matvey Safonov (26e). À quelques minutes de la pause, Marquinhos a vu sa reprise de volée être détournée sur sa transversale par Hervé Koffi (39e). Les deux formations sont donc rentrées aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

En seconde période, le match a complètement changé de physionomie avec une équipe lensoise plus joueuse. Mais c’est Ousmane Dembélé qui s’est procuré la première situation dangereuse, cependant, le Français n’a pas réussi à concrétiser l’excellent ballon de Vitinha (51e). Dans la foulé, Désiré Doué a trouvé les gants d’Hervé Koffi après un petit festival technique (53e). Mais, les Sang & Or sont revenus avec d’autres intentions et Angelo Fulgini a causé quelques soucis à la charnière Marquinhos – Pacho (54e, 61e). De son côté, Adrien Thomasson a touché la transversale de Matvey Safonov d’une reprise acrobatique après une action confuse (56e). Et la punition est finalement venue sur un corner où Abdukodir Khusanov a profité d’un cafouillage dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 66e). Mais les Rouge & Bleu n’ont pas eu le temps de douter. Entré quelques minutes plus tôt, Gonçalo Ramos a égalisé d’une frappe en pivot après une erreur de Kevin Danso (1-1, 70e). Le quatrième but en quatre match pour le Portugais. Les deux équipes n’ont pas su se départager lors du temps réglementaire et ont filé à la séance de tirs au but. Un exercice parfaitement maîtrisé par les Parisiens avec aucun échec (Vitinha, Ramos, Dembélé, Barcola) tandis que Matvey Safonov a détourné les tentatives de Mbala Nzola et Andy Diouf. Une qualification pour le PSG qui affrontera l’équipe du FC Espaly-Saint-Marcel (National 3) le 15 janvier prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Grosse domination parisienne dans ce début de rencontre mais la défense lensoise est bien en place pour l’instant.

12′ Les Rouge & Bleu dominent toujours cette rencontre dans la possession de balle mais toujours aucune occasion franche des deux côtés.

14′ Excellente défense de Pacho devant Nzola.

17′ Dommage, Après une belle incursion dans la surface, Doué n’a pas profité d’une erreur du portier Koffi.

18′ Le centre de Nzola passe devant tout le monde et ne trouve pas preneur. Attention aux Parisiens.

24′ But refusé pour le PSG d’Hakimi sur un centre millimétré de Doué. La position du Marocain est très limite mais on rappelle qu’il n’y a pas de VAR à ce stade de la compétition.

26′ La réponse du RC Lens avec la frappe déviée de Frankowski qui passe à côté du but de Safonov.

32′ Après une excellente action collective, Doué arme une frappe mais Vitinha s’est retrouvé sur la trajectoire et contre le ballon.

39′ Quelle occasion pour le PSG !!! Sur un corner, Marquinhos réalise une reprise mais Koffi détourne la tentative sur sa transversale. Juste derrière, Ruiz ne cadre pas sa tête à quelques mètres du but.

45′ Pas de temps additionnel dans cette première période avec un score nul et vierge entre le RC Lens et le PSG (0-0). Les Parisiens se sont créés quelques situations avec notamment un but refusé pour Hakimi.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

51′ Sur un excellent ballon dosé de Vitinha par dessus la défense, Dembélé n’arrive pas à reprendre le ballon face au but.

53′ Après un petit festival technique pour conserver le ballon dans la surface lensoise, Doué arme une frappe mais Koffi s’interpose.

54′ Sur le contre, Fulgini élimine Pacho et son tir passe juste à côté du cadre. Le match s’emballe depuis le retour des vestiaires.

56′ La barre pour le RC Lens sur un retourné de Thomasson !!!

57′ Premier changement pour le PSG. Ruiz cède sa place à Zaïre-Emery.

61′ Nouvelle frayeur pour la défense parisienne mais la frappe enroulée de Fulgini passe à côté.

63′ La frappe lointaine de Vitinha captée par Koffi.

66′ Double changement pour le PSG. Ramos et Barcola prennent la place de Doué et Lee.

66′ Ouverture du score du RC Lens sur un corner (1-0) Khusanov marque après un cafouillage dans la surface.

67′ Cartons jaunes pour Marquinhos et Hakimi pour contestation

67′ Cela pendait au nez des Parisiens depuis quelques minutes

70′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS. Quelques minutes après son entrée en jeu, Ramos profite d’une erreur de Danso pour tromper d’une frappe en pivot Koffi.

74′ Nuno Mendes est au sol et se tient la cheville après un tacle de Frankowski. Le Portugais reprend le jeu.

80′ Il reste dix minutes de jeu et toujours un score de parité entre Lens et le PSG (1-1). On rappelle qu’en cas d’égalité au bout du temps réglementaire, on ira directement à la séance de tirs au but.

87′ La frappe de Dembélé est détournée par Koffi en corner. Ce dernier ne donnera rien.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+2 La frappe lointaine de Diouf n’est pas cadrée.

90’4 Trouvé sur un corner tiré au second poteau, Barcola ne met pas assez de puissance dans sa reprise.

90’+5 Trouvé sur un centre au second poteau, la frappe de Frankowski est captée en deux temps par un Safonov vigilant.

90’+7 C’est la fin du temps réglementaire entre Lens et le PSG (1-1). Place désormais aux tir au but entre les deux formations.

(1 TAB 0) Frankowski transforme le premier tir au but. Safonov était parti du bon côté.

(1 TAB 1) Vitinha trompe Koffi avec sang froid.

(2 TAB 1) Sotoca prend à contre-pied Safonov

(2 TAB 2) Ramos le tire parfaitement dans le petit filet. Koffi était parti du bon côté mais la frappe était bien placée.

(3 TAB 2) La frappe d’El Aynaoui trouve la lucarne de Safonov.

(3 TAB 3) Dembélé ne tremble pas et frappe en force.

(3 TAB 3) Safonov détourne la frappe de Nzola sur sa transversale !!!

(3 TAB 4) Barcola donne l’avantage au PSG dans cette séance de tir au but.

(3 TAB 4) Safonov arrête la tentative de Diouf !!!!

Le PSG élimine le RC Lens en Coupe de France après une séance de tir au but et deux arrêts de Safonov (1-1, 3 TAB 4). Les Parisiens affronteront FC Espaly-Saint-Marcel en 16es de finale de la compétition.

La feuille de match RC Lens / Paris Saint-Germain

32es de finale de Coupe de France – Stade : Stade Bollaert – Horaire : 21 heures – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : Thomas Léonard – Arbitres assistants : Julien Aube et Cédric Favre – Quatrième arbitre : William Toulliou – Buts : Khusanov (66e), Ramos (70e) – Cartons : Marquinhos (67e), Hakimi (67e), Khusanov (75e)