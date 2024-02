Pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG reçoit le Stade de Brest au Parc des Princes ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports et France 3). L’occasion pour Luis Enrique de pouvoir compter sur les retours dans le groupe de plusieurs de ses joueurs.

Après la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats face au RC Strasbourg (victoire 2-1), le PSG se prépare à disputer son huitième de finale de Coupe de France face au Stade de Brest ce mercredi 7 février au Parc des Princes. Pour le déplacement en Alsace, Luis Enrique s’est passé des services de Bradley Barcola (suspendu) et Ousmane Dembélé (blessé). Au cours de la rencontre, Manuel Ugarte a cédé sa place dès la 54e minute de jeu à Vitinha après un coup reçu au niveau du genou. L’entraînement de ce lundi au Campus PSG (78), se veut rassurant pour le technicien espagnol. En effet, selon Le Parisien, en pleine préparation de son huitième de finale de Coupe de France, Luis Enrique a pu composer sa séance du jour avec le retour d’Ousmane Dembélé dans son groupe, et la présence de Manuel Ugarte. La milieu de terrain uruguayen devrait être testé une dernière fois lors de l’ultime entraînement de ce mardi, avant la réception du Stade Brestois. Pour le numéro 10 du PSG, sa présence à l’entraînement aujourd’hui confirme la piste de la simple précaution concernant son absence lors de la victoire face au RC Strasbourg, à cause d’une gêne à la cuisse. Au cours de l’entraînement de ce lundi, Nuno Mendes s’est une nouvelle fois joint au groupe complet en partie, et le retour à la compétition du Portugais « n’a jamais semblé aussi proche« , selon nos confrères de L’Equipe.

Achraf Hakimi attendu face à Brest ?

Si les absents à l’entraînement se font de plus en plus rares et seuls Presnel Kimpembe et Milan Skriniar ne peuvent se joindre au reste du groupe, un autre retour devrait être enregistré par Luis Enrique ce mardi. En effet, après sa participation à la CAN 2023 avec le Maroc, Achraf Hakimi est attendu, comme prévu, au Campus PSG (78) ce mardi. Le latéral droit parisien prendra donc part à la dernière séance d’entraînement avant le huitième de finale de Coupe de France, et pourrait donc postuler à une place dans le groupe pour la réception de Brest.

Une rencontre que ne disputera pas Lucas Hernandez. En effet, le défenseur français polyvalent du PSG est suspendu à la suite de trois cartons jaunes récoltés en moins de dix matchs. Le Stade Brestois compte également un absent, pour la même raison : Pierre Lees-Melou. En revanche, après avoir purgé sa suspension face au RC Strasbourg, Bradley Barcola devrait effectuer son retour dans le groupe de Luis Enrique ce mercredi au Parc des Princes.