La section handball du PSG était de retour ce samedi soir à l’occasion d’un quart de finale de Coupe de France. Une rencontre face à Chartres qui a tourné à l’avantage des Rouge et Bleu.

La trêve internationale liée à la Coupe du monde s’est achevée et le PSG est donc remonté sur le pont. Pour se faire, les hommes de Raul Gonzalez faisaient face à Chartres ce samedi soir en marge des quarts de finale de la Coupe de France. Un adversaire qui n’a rien lâché et qui a posé quelques soucis à Elohim Prandi et ses partenaires.

Une opposition très indécise

Le but du PSG était simple : se défaire de Chartres et atteindre les demi-finales afin de conserver son titre. Et très rapidement, ce sont les Parisiens qui prenaient les devants : 3-6 (8′). Mais, Chartres s’accrochait et le score était à égalité au premier quart d’heure de ce match : 11-11 (15′). Finalement, le club de la capitale prenait un court avantage à la pause avec un score de 19-20 en faveur des visiteurs.

Le second acte était tout autant serré et les deux équipes se rendaient coup pour coup. La décision se faisaient finalement en toute fin de partie lorsque le PSG prenait les devants pour l’ultime fois (35-37). Le score en restait là malgré une dernière offensives chartraise. À noter la performance intéressante de Dominik Mathé pour son premier match avec le club francilien (5 buts sur 6 tentatives). Le PSG valide donc son ticket pour le dernier carré de la compétition continentale et peut toujours espérer la passe de trois Coupes de France remportées consécutivement. Un carré final qui sera constitué du PSG donc, mais aussi de Nantes, Montpellier et Aix. Du beau monde en somme.