CdF – Le PSG surclasse Saint-Brieuc (0-7) et file en demi-finales

Ce mercredi soir, le PSG et Saint-Brieuc se disputaient la dernière place pour les demi-finales de Coupe de France. Et le club parisien n’a laissé aucun espoir à son adversaire.

Dans une compétition qui lui tient à coeur, le PSG n’avait pas le droit à l’erreur ce mercredi soir au Roazhon Park de Rennes. Dans un moment charnière de la saison, cette rencontre face à Saint-Brieuc était l’occasion parfaite de laisser au repos certains cadres et donner du temps de jeu à quelques seconds couteaux. Et sans surprise, Luis Enrique avait aligné une équipe remaniée avec les titularisations de Matvey Safonov, Lucas Beraldo, Senny Mayulu ou encore Gonçalo Ramos.

Le résumé du match

Largement dominateur dans ce premier acte, le PSG s’est procuré sa première occasion par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos sur corner, mais la tête du Portugais a été détournée du pied par le portier du Stade Briochin (9e). Sérieux et appliqué, le club parisien a logiquement fait sauter le verrou breton. Après une frappe sur la transversale de Désiré Doué, le ballon est revenu sur João Neves, qui d’une demi-volée bien placée a ouvert le score (0-1, 16e). Fatigué physiquement par la domination totale parisienne, Saint-Brieuc a vu Fabian Ruiz toucher la transversale sur une frappe lointaine (23e). Et les Rouge & Bleu ont logiquement fait le break quelques minutes plus tard. Sur un centre parfait de Senny Mayulu, Gonçalo Ramos, en forme dans cette première période, a repris victorieusement le ballon au second poteau (0-2, 36e). Les joueurs de Luis Enrique ont regagné les vestiaires avec cet avantage au score logique (0-2).

En seconde période, le PSG a déroulé. Rapidement, les Rouge & Bleu ont fait le break sur un penalty transformé par Gonçalo Ramos (0-3, 49e). Puis, les buts se sont enchaînés par la suite. Désiré Doué a profité d’un bon travail dos au but du Portugais pour tromper L’Hostis d’une frappe en force (0-4, 55e) puis l’international Espoirs français a offert sur un plateau le triplé au numéro 9 parisien (0-5, 58e). Son premier triplé avec le PSG. Avec ce large score, Presnel Kimpembe a pu entrer en jeu pour retrouver du rythme et surtout Warren Zaïre-Emery a fait son retour à la compétition presque un mois après sa blessure à la cheville. Mais cela n’a pas stoppé l’allant offensif des champions de France. Sur une excellente passe en retrait de Désiré Doué, Senny Mayulu a participé à la fête d’une frappe sous la transversale (0-6, 66e). Juste avant sa sortie, Gonçalo Ramos était proche d’un quadruplé mais sa tête a touché la transversale (76e). Et alors que Saint-Brieuc poussait pour sauver l’honneur, Ousmane Dembélé, entré en cours de jeu, y est aussi allé de son but (0-7, 85e), son 25e but cette saison et sa 17e réalisation sur l’année civile. Très appliqué, le PSG a été en démonstration à Rennes et n’a laissé aucune chance à Saint-Brieuc dans ce quart de finale de Coupe de France (0-7). Les Parisiens connaîtront leur adversaire en demi-finales de la compétition ce jeudi lors du tirage au sort.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Première prise de balle de Safonov sur un centre.

5′ Sans surprise, le PSG a le pied sur le ballon depuis le début du match.

8′ Sur un corner de Doué, Ramos était proche de reprendre de la tête un dégagement manqué de Diakité.

9′ Sur un nouveau corner, la tête de Ramos est cette fois-ci détournée du pied par le portier L’Hostis .

. 11′ Nouvelle situation dangereuse pour le PSG. Sur une belle talonnade de Ramos, J.Neves manque de promptitude pour reprendre directement le ballon dans la surface.

16′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE JOAO NEVES (0-1). Après un tir sur la transversale de Doué, le ballon revient sur le Portugais qui contrôle puis place parfaitement sa demi-volée.

20′ Après avoir éliminé un défenseur, Ramos tente une frappe à l’entrée de la surface. Mais cela manque de puissance pour espérer tromper le portier du Stade Briochin.

23′ Nouvelle transversale pour le PSG !!! Sur une récupération haute, Mayulu décale Ruiz. La frappe lointaine de l’Espagnol fracasse la transversale de L’Hostis, qui était resté sur place.

30′ Nouvelle situation pour le PSG. Sur une nouvelle récupération haute de J.Neves, le Portugais sert Ramos dans la surface. Le crochet du numéro 9 est stoppé par Kerbrat.

33′ La domination parisienne est totale. Pour l’instant, Saint-Brieuc arrive à tenir le coup mais fatigue physiquement.

36′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOS (0-2). Ça y est, ce n’était qu’une question de temps avant le but du break. Sur un centre parfait de Mayulu au second poteau, Ramos reprend victorieusement le ballon pour donner un avantage de deux buts aux Rouge & Bleu.

38′ La frappe de Yobé captée par Safonov.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Roazhon Park. Largement dominateur, le PSG mène logiquement grâce à des réalisations de J.Neves et Ramos (0-2).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ PENALTY POUR LE PSG. Sur une passe magique en talonnade de Doué pour lancer Kvaratskhelia, le Géorgien est fauché par un défenseur.

49′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE DE RAMOS (0-3). Le Portugais trompe sans trembler L’Hostis en le prenant à contre-pied.

55′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (0-4). Les Parisiens sont en démonstration. Après une nouvelle belle action collective, Ramos arrive à servir Doué dos au but. L’ancien Rennais contrôle puis trompe L’Hostis d’une frappe puissante.

58′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET LE TRIPLE POUR RAMOS (0-5). Après une grosse accélération balle au pied de Doué, le numéro 14 parisien sert sur un plateau Ramos, qui trompe L’Hostis d’un plat du pied parfait. Son premier triplé avec le PSG.

61′ La frappe contrée de Kvaratskhelia passe juste à côté du poteau de Saint-Brieuc.

62′ Triple changement pour le PSG. Kimpembe, Barcola et Dembélé prennent la place d’Hakimi, L.Hernandez et Kvaratskhelia.

62′ À noter qu’avec la sortie d’Hakimi, Kimpembe récupère le brassard de capitaine.

66′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULU (0-6). Après un bon décalage de Barcola, Doué sert en retrait Mayulu, qui trompe L’Hostis d’une frappe sous la barre.

66′ Nouveau changement pour le PSG et le retour à la compétition de Zaïre-Emery. Le Titi prend la place de J.Neves.

76′ Sur un centre de Barcola, Ramos touche la transversale de la tête.

77′ Dernier changement pour le PSG. Ramos, auteur d’un triplé, cède sa place à Mbaye, qui retrouve aussi la compétition.

78′ Belle défense de Kimpembe pour stopper une offensive de Saint-Brieuc.

81′ La frappe de Ntumi est détournée par Safonov. Le joueur de Saint-Brieuc a été gêné par le retour de Kimpembe.

82′ Le Stade Briochin pousse en cette fin de match pour essayer de sauver l’honneur.

85′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (0-7). Lancé par Barcola, Dembélé frappe fort au premier poteau et trompe L’Hostis. Le 25e but de la saison pour le numéro 10 parisien, le 17e sur l’année civile.

90′ C’est terminé au Roazhon Park. En démonstration, le PSG n’a laissé aucune chance à Saint-Brieuc avec une large victoire sur le score de 7-0 avec notamment un triplé de Gonçalo Ramos. Les Rouge & Bleu filent en demi-finales de Coupe de France.

Feuille de match Saint-Brieuc / Paris Saint-Germain

Quarts de finale de Coupe de France – Stade : Roazhon Park – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 3 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Thomas Leonard– Arbitres assistants : Cédric Faivre et Julien Haulbert – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Benoit Millot et Aurélien Petit – Buts : J.Neves (16e), Ramos (36e, 49e sp, 58e), Doué (55e), Mayulu (66e), Dembélé (85e)