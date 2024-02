CDF – Le quart de finale entre le PSG et Nice programmé

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le PSG affrontera Nice au Parc des Princes. Cette rencontre se déroulera le 13 mars à 21h10.

Après deux saisons où le PSG a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France, le club de la capitale s’est qualifié pour les quarts de finale de la compétition lors de cet exercice 2023-2024 après sa victoire contre le Stade Brestois (3-1), au Parc des Princes le 7 février dernier. Lors du tirage au sort, le club de la capitale a hérité de l’OGC Nice. Une rencontre qui se déroulera au Parc des Princes. Alors que cette dernière aurait dû se jouer cette semaine, la Fédération Française de Football (FFF) a décidé de délacer la date de cette rencontre afin d’alléger le calendrier du PSG en fonction des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre la Real Sociedad.

Une rencontre décalée au 13 mars

Alors que Lyon reçoit Strasbourg ce soir (20h45), le FC Rouen, club de National, accueille Valenciennes, dernier de Ligue 2 demain soir (21 heures) et que le Stade Rennais affronte le petit poucet à ce stade de la compétition, le Puy Foot 43, club de National 2, jeudi soir (20h45), la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice a été programmée le 13 mars à 21h10. Elle sera retransmise sur BeIN Sports 1 et France 3. Un match qui se déroulera trois jours après la rencontre de Ligue 1 entre le PSG et le Stade de Reims, au Parc des Princes, le dimanche à 13 heures.

Le programme des quarts de finale de la Coupe de France

Mardi 27 février 2024 à 20h45 (en direct sur beIN SPORTS 1) Olympique Lyonnais – RC Strasbourg Alsace (L1)



Mercredi 28 février 2024 à 21h00 (en direct sur beIN SPORTS 1) FC Rouen 1899 (N) – Valenciennes FC (L2)



Jeudi 29 février 2024 à 20h45 (en direct sur beIN SPORTS 1) Le Puy Foot 43 (N2) – Stade Rennais FC (L1)



Mercredi 13 mars 2024 à 21h10 (en direct sur France 3 et beIN SPORTS 1) Paris Saint-Germain (L1) – OGC Nice (L1)