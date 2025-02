CdF – Le Stade Brestois réagit à un possible quart de finale face au PSG

Alors qu’ils vont prochainement s’affronter en Ligue des champions, le PSG et le Stade Brestois pourraient également se retrouver en Coupe de France.

Pourrait-on assister à une cinquième rencontre entre le PSG et le Stade Brestois cette saison ? Alors que les deux équipes vont bientôt s’affronter en barrages de Ligue des champions (11 et 18 février), les deux formations pourraient également se retrouver à la fin du mois de février dans une autre compétition (25, 26 et 27 février). En effet, tout comme le PSG, le SB29 a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France ce mardi après son succès face à Troyes (1-2).

« Le PSG, c’est notre meilleur ennemi maintenant »

Interrogé à ce sujet après la qualification de son équipe, le coach brestois, Eric Roy, a répondu avec ironie, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Je n’ai pas l’impression qu’on a beaucoup de chance au tirage globalement. On va attendre, on verra mais bon en tous les cas si on pouvait recevoir le prochain tour ce serait bien, avec tous ces matches qui s’enchainent. Mais comme on ne nous écoute pas trop, on aura ce qu’on aura. Sur quel adversaire pense-t-il donc tomber ? Le PSG certainement, c’est notre meilleur ennemi maintenant! »

En cas d’affrontement entre les deux formations, le portier du SB29, Grégoire Coudert, espère pouvoir prendre sa revanche après l’élimination en huitièmes de finale de Coupe de France l’année passée (victoire 3-1 du PSG) : « Pour la blague on se dit qu’on va tomber contre eux. On attend le tirage, je mets peut-être une pièce sur le fait qu’on va tomber sur eux, à tous les coups (sourire). On a une petite revanche à prendre, l’année dernière le match (de Coupe) aurait pu tourner en notre faveur aussi. » Le milieu brestois, Mathias Pereira-Lage, a également répondu à cette question : « On sait que tous les gens vont attendre Paris encore mais bon. Forcément, on aimerait les toucher à la fin si possible, ce sont des grandes équipes. On a vu que Lille avait perdu mais on va regarder les résultats et attendre. » Pour rappel, le tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France aura lieu ce jeudi à partir de 19h50 (France 3).