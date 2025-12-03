CdF – Le Vendée Fontenay Foot en plein bonheur avant d’affronter le PSG

Pour les 32es de finale de Coupe de France, le PSG affrontera le Vendée Fontenay Foot. Et l’euphorie règne chez le club de National 3 depuis le tirage au sort.

Le 20-21 décembre, le PSG fera son entrée en lice pour la 109e édition de la Coupe de France. Et les Rouge & Bleu affronteront la formation de National 3, le Vendée Fontenay Foot. Une affiche de gala pour le club amateur, en pleine euphorie au moment du tirage au sort.

La réaction du club de Vendée Fontenay lorsqu’ils ont tiré le PSG en 32ᵉ de finale de la Coupe de France 😍



🎥Yanis.Ier sur Tiktok pic.twitter.com/4e11Y1g4ey — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 2, 2025

La Beaujoire, La Rochelle ou le Parc des Princes pour accueillir cette rencontre ?

Le défenseur, Thomas Brémond, a évoqué cette effusion de joie : « Il y a eu une explosion de joie, on se prenait dans les bras en exultant, c’était dingue. Une heure avant durant l’entraînement, on se disait : ‘imagine si on tombe sur le PSG, ce serait incroyable’… Et le rêve est devenu réalité. Je n’ai quasiment pas dormi de la nuit. J’ai pensé à plein de choses, et notamment à notre parcours. On s’est qualifié au 5e tour au bout du 40e tir au but contre Cholet puis on a remis ça, aux tirs au but contre Chamalières au 6e tour avant d’éliminer Châteauroux (National) samedi dernier après avoir été mené 1-0. On revient de loin pour vivre ce moment fabuleux. C’est magique ! », a déclaré le menuisier charpentier de 25 ans dans des propos accordé au quotidien Le Parisien. L’autre défenseur central, Yanis Leriche, aura hâte d’affronter son club préféré : « C’est rare pour un joueur amateur d’avoir la chance d’affronter le PSG, et là on va jouer contre le Champion d’Europe en titre, c’est fou ! Je vais peut-être avoir en face de moi le Ballon d’or Ousmane Dembélé et j’aurai la chance de pouvoir approcher mon modèle Willian Pacho qui a le même âge que moi. »

Reste désormais à savoir où se disputera cette rencontre. Le président du club, Laurent Mompert, se démène pour trouver une enceinte digne de cette affiche. À ce jour, trois options existent : La Beaujoire, mais le coût de location est exorbitant. La Rochelle, mais la tenue d’un match de Top 14 entre Stade Rochelais et Bayonne, le samedi 20 décembre (16h35), pourrait poser des problèmes de pelouse et logistique. Enfin, dernière solution, l’inversion du match et une rencontre qui se disputerait donc au Parc des Princes.