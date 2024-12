CdF – Lens / PSG : le groupe lensois avec quelques absences

Ce dimanche soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG fera son entrée en lice en Coupe de France sur la pelouse du RC Lens. Et Will Still devra se passer de quelques éléments.

Dans une excellente forme ces derniers jours, le PSG terminera son année 2024 sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir (21h sur beIN SPORTS 1), à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Et pour son entrée en lice dans la compétition, Luis Enrique déplore un seul forfait en la personne de Gianluigi Donnarumma. En face, les Sang & Or devront également se passer de leur gardien titulaire.

Brice Samba forfait

En effet, le coach lensois, Will Still, a dévoilé son groupe de 21 joueurs pour affronter les Rouge & Bleu. Et comme annoncé la veille en conférence de presse, l’international français, Brice Samba, manquera cette affiche du week-end en raison d’une blessure au pied. Le RC Lens devra également composer sans Ruben Aguilar (épaule), Rémy Labeau-Lascary (genou), Wesley Said (cuisse) et Martin Satriano (genou).

Le groupe du RC Lens