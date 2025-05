CdF – Les chiffres clés avant la finale PSG / Reims

Ce samedi soir (21h sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG défie le Stade de Reims en finale de Coupe de France. Une compétition que maîtrise parfaitement le club parisien.

Le PSG entame une semaine importante de son histoire. Avant leur finale de Ligue des champions le 31 mai prochain face à l’Inter Milan, les champions de France affrontent ce samedi le Stade de Reims dans le cadre de la 108e finale de Coupe de France. Recordman de la compétition, le club de la capitale voudra conserver son titre. Voici les chiffres-clés à retenir avant cette confrontation face aux Champenois.

Avant ce match, la formation parisienne a remporté 15 Coupes de France dans son histoire, loin devant l’Olympique de Marseille (10). Ce sera la 21e finale de l’histoire du club dans la compétition pour un bilan de 15 victoires et 5 défaites, rappelle le PSG via son site internet. Ce samedi soir, le PSG va disputer sa 34e finale depuis sa création en 1970 (20 en Coupe de France, 10 en Coupe de la Ligue, 2 en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe et 1 finale en UEFA Champions League) avec un bilan de 25 succès et 8 défaites.

Face au Stade de Reims, le club de la capitale va disputer son 262e match de Coupe de France pour un bilan de 188 victoires, 31 nuls et 42 défaites, soit une moyenne de 72% de victoires. Avec 5 buts marqués, Gonçalo Ramos est le meilleur buteur parisien dans la compétition cette saison. « Seulement 5 joueurs parisiens ont fait mieux depuis 1990 et la fin des matches aller-retour : Guillaume Hoarau (7 buts en 2010-2011), Zlatan Ibrahimovic (7 buts en 2015-2016), Angel Di Maria (7 buts en 2017-2018), Pablo Sarabia (7 buts en 2019-2020) et Kylian Mbappé (7 buts en 2020-2021, 8 buts en 2023-2024). » Dans cet exercice 2024-2025, le PSG a inscrit 144 buts, « un total déjà dans le top 3 dans l’histoire du club derrière les saisons 2017-2018 (171 buts) et 2018-2019 (149 buts). »