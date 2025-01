A l’occasion du 16e de finale de Coupe de France entre le PSG et Espaly (N3), Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le technicien espagnol d’évoquer certaines individualités de son effectif, le mercato, mais aussi la Coupe de France.

La Coupe de France (PSG TV)

« La coupe est une compétition que nous aimons beaucoup, elle nous rappelle de très bons souvenirs et c’est très bien de jouer contre des adversaires d’autres niveaux […] L’équipe est dans un bon moment, il faut continuer avec la même mentalité de jouer chaque match comme si c’était une finale ».

Le bon match pour relancer Presnel Kimpembe ?

« Demain est un match idéal pour voir certains joueurs. Après avoir parlé avec Presnel, pour voir s’il se sent prêt çà jouer, il se se sent mieux, il a pu s’entrainer avec l’équipe au cours de ce mois. C’est important de partager avec le joueur pour voir quel est son état. il est prêt à aider l’équipe ».

Du temps de jeu pour Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ?

« J’aime que mes joueurs aient cette information avant vous. Vous verrez demain s’ils sont convoqués ».

La gestion de son groupe avec les échéances à venir ?

« Il faut arriver pour le match de Ligue des Champions dan les meilleures conditions, il faut gérer au mieux. Il y aura un turnover pour donner le temps de jeu opportun ».

A propos de Senny Mayulu

« Mayulu, c’est un pari que nous avons fait, j’adore ce joueur. Quand il a décidé de rester alors qu’il était courtisé, c’était une excellente nouvelle pour nous. Malheureusement il s’est blessé avec la sélection française, ce qui l’a empêché d’avoir plus de temps de jeu qu’il aurait pu en avoir jusque-là ».

Le gardien titulaire face à Espaly (N3) ?

« C’est une très bonne question, j’y penserai ce soir. Les trois gardiens sont disponibles et prêts. Il faut que j’y réfléchisse. Les décisions ne plaisent pas toujours aux joueurs mais j’ai confiance dans les gardiens et nous verrons qui jouera ».

Luis Enrique taquin sur le cas Khvicha Kvaratskhelia

« J’aime parler des joueurs qui ne sont pas dans l’effectif. Mais je ne le fais ».

L’analyse de l’adversaire Espaly (N3)

« Nous avons un secteur d’analyse des adversaires. Nous avons vu Espaly, un club d’une autre division qui va jouer dans un autre stade que le sien. Nous avons de bons souvenirs en Coupe de France, nous voulons la gagner. Quand on joue au PSG, il n’y a pas de match amical, pas de match pour se relâcher. J’espère que l’équipe continuera de le faire ».

A propos de l’absence de Marquinhos

« Je ne suis pas inquiet du tout. Sa blessure est très légère mais nous ne voulons pas lui faire courir de risque. Il ne sera pas là demain mais ce n’est pas inquiétant. Il pourrait jouer demain mais ça n’a pas de sens de prendre des risques ».

Le mois de janvier

« Pour janvier, nous avons une vision générale des sept matchs, ce qui est mieux à court ou moye, terme. Mais en termes de préparation, je ne pense qu’au match d’Espaly à planifier ».

S’inscrire dans le temps avec le PSG ?

« Je ne sais pas combien de temps je vais rester au PSG. Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans, j’ai du renouveler l’énergie parce que ça épuise. Ici, c’est différent, je me sens très bien ici, très à l’aise. Ce serait super que ce soit 10 ans, ça voudrait dire que tout le monde est content mais je veux vivre l’instant présent, faire évoluer l’effectif avec des joueur pour lequel je me projette très loin. J’aimerais développer ce projet mais je ne suis pas un novice innocent, il faut être à fond dans toutes les compétitions pour durer plusieurs années et ça use tout le monde, le club, les supporters. Je ne sais pas à quel moment je me situe, le plus important, c’est que j’ai cette énergie nécessaire pour imaginer ça« .