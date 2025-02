CDF – Luis Enrique souligne la soirée parfaite du PSG

Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé en quart de finale de la Coupe de France contre le Stade Briochin (0-7) avec notamment un triplé de Gonçalo Ramos.

Le PSG s’est qualifié ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France après sa très large victoire sur la pelouse de Rennes face au Stade Briochin (0-7). Les Parisiens ont respecté leur adversaire du soir et ont offert un beau spectacle aux spectateurs présents au Roazhon Park. Au micro de beIN Sports, Luis Enrique est revenu sur ce beau succès parisien, s’est projeté sur le huitième de finale de la Ligue des champions contre Liverpool avant de rendre hommage au football français.

Le match

« Oui, ça a été une soirée parfaite parce que nous avons atteint nos objectifs, se qualifier en demi-finale, pouvoir faire reposer certains joueurs, donner du temps de jeu à d’autres joueurs. Je crois que cela a été une soirée de foot parfaite, dans une sacrée atmosphère. J’aimerais féliciter le Stade Briochin pour son parcours et sa combativité. »

Un turnover qui fonctionne bien

« C’est un objectif que nous avons en tant qu’équipe. Je suis ravi que nous ayons énormément de possibilités, de joueurs qui ont envie d’enfiler le maillot et de jouer une partie du match. Je crois que depuis le début de la saison, l’équipe répond, grandit, continue de progresser et c’est formidable. »

Les améliorations possibles de l’équipe

« Chaque match a une marge de progression. On ne joue jamais de la même manière. Je crois qu’il y a énormément de marge de progression. On est au début d’un projet avec des joueurs extrêmement jeunes. On va continuer de gravir les paliers. Ça commence à payer, on le voit dans les statistiques, dans la manière dont on joue. On a eu des difficultés au début, mais on a réussi à les surmonter. C’est sans limites. Quel que soit le match, il y a cette effervescence avec ces supporters incroyables. On veut être-là et répondre à ses attentes. Lors des trois derniers matches, on a marqué 17 buts, c’est pas mal du tout. On doit continuer de s’améliorer, de se renforcer pour aller jusqu’au bout. »

La Ligue des champions

« Si on regarde Liverpool, c’était normalement une année de transition, avec un entraîneur de très haut niveau, mais c’est une des meilleures équipes d’Europe avec les résultats, son classement. Je crois que nous allons être dans la compétition et nous allons donner du fil à retordre. L’objectif, c’est de combattre jusqu’au bout. »

Le football français

« Je crois que le foot français a très mauvaise presse parce que l’année dernière, j’ai vu un niveau très très haut. Il y a des équipes qui sont très fortes, comme on a pu le voir en Ligue des champions. Cela reflète le niveau du foot français. Et clairement, c’est la leçon qu’il faut tirer de tout ça. »