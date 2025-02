CdF – « On joue la meilleure équipe française du 21e siècle », la joie du Stade Briochin après avoir tiré le PSG

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le PSG affrontera la formation de National 2, le Stade Briochin, à la fin du mois de février. Une grande joie pour le club amateur.

Après s’être qualifié sans forcer pour les quarts de finale de la Coupe de France suite à son succès face au Mans (0-2), le PSG affrontera une autre équipe de division inférieure à la fin du mois de février (25 ou 26). En effet, le club de la capitale a hérité du Stade Briochin, tombeur de l’OGC Nice (2-1) mercredi soir. Une joie immense pour les pensionnaires de National 2.

« Le PSG, c’est la cerise sur le gâteau »

Et le Stade Briochin a partagé son sentiment après ce tirage au sort. « On joue la meilleure équipe française du XXIe siècle. Je n’arrive pas encore à réaliser, ça viendra en temps et en heure », s’est exclamé Guillaume Allanou, président de Saint-Brieuc. « Ce n’est pas facile de redescendre sur terre! Le PSG, c’est la cerise sur le gâteau. Ce sera un super coup de projecteur sur la ville. Il faudra essayer d’exister le plus possible dans ce match. » De son côté, le portier, Franck L’Hostis, a aussi exprimé sa joie, dans des propos rapportés par RMC : « C’est magnifique, c’est top! C’est le tirage idéal. On a éliminé des clubs pros (Le Havre, Annecy, Nice…) et là ce sera encore un match de gala pour l’ensemble du club et de la ville. C’est vraiment super! Ce sera un honneur de se confronter pendant 90 minutes à des joueurs qui ont le niveau Ligue des champions. On va prendre beaucoup de plaisir, on va se battre avec nos armes, c’est ce qui fait le charme de la Coupe. »

Pour le stade qui accueillera les Parisiens, Guillaume Allanou a donné son ressenti. « Il y a des enjeux économiques, faire la meilleure recette possible… On va étudier les solutions qui vont se proposer à nous. » D’après L’Equipe, les options de Guingamp (Stade de Roudourou) ou Rennes (Roazhon Park pourraient apparaître en raison de leur proximité géographique.

