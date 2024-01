CDF – Orléans espère toujours recevoir le PSG

Le samedi 20 janvier, le PSG affronte Orléans en seizième de finale de Coupe de France. Le club de National espère toujours pouvoir accueillir les Parisiens.

Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG affrontera le club de l’US Orléans le samedi 20 janvier (20h45, BeIN Sports 1). Mais le lieu de cette rencontre n’a pas encore été officialisé. En effet, le stade de la Source, enceinte habituelle du club de National, est impraticable depuis plus d’un mois en raison d’un sablage du terrain défectueux. De nombreux morceaux de verre ont été retrouvés sur l’aire de jeu des Orléanais. « Si l’hypothèse d’un acte malveillant a vite été écartée, l’origine de ces bouts de verre viendrait en fait des sacs de sable dispersés par le prestataire en charge de l’entretien du terrain, le rendant, de fait, dangereux« , explique l’Equipe.

L’hypothèse Parc des Princes a du plomb dans l’aile

Le quotidien sportif explique que l’US Orléans espère toujours recevoir le PSG dans son stade. Selon France Bleu Orléans, le club fait tout son possible pour remplacer sa pelouse et rendre son terrain praticable. « Il s’apprête à recevoir, d’Espagne, des rouleaux de gazon qui doivent être plaqués en début de semaine prochaine – pour un coût avoisinant les 400 000 euros. » L’US Orléans, qui s’est vu notifier hier sa rétrogradation en National 2 en fin de saison, à titre conservatoire, par la DNCG, « verrait la manne que représentent billetterie et dotation liée à la qualification en 16es d’un bon œil. » Reste que pour la tenue du match, la décision de la FFF, dépendante de la levée de l’arrêté municipal – laquelle était espérée hier soir par le club -, est attendue jeudi ou vendredi. Et voir la rencontre inversée paraît peu probable alors que, le 20 janvier, le Stade Français accueille les Stormers à Jean-Bouin, voisin du Parc des Princes, en Coupe d’Europe de rugby, conclut l’Equipe.