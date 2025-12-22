CdF : Pourquoi le derby PSG – Paris FC en 16e se jouera-t-il un lundi ?

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a réservé une affiche électrique : un derby entre le PSG et le Paris FC. Cependant, une particularité calendaire a surpris les supporters : la rencontre ne se déroulera pas durant le week-end traditionnel, mais le lundi 12 janvier 2026. Explications sur ce choix de programmation.

Le sort a parlé ce dimanche soir. Pour les 16es de finale de la Coupe de France, le PSG recevra son voisin du Paris FC au Parc des Princes. Si l’excitation monte autour de ce choc francilien, la date fixée par la Fédération Française de Football détonne. Alors que la majorité des rencontres se tiendront les samedi 10 et dimanche 11 janvier, les hommes de Luis Enrique fouleront la pelouse le lundi 12 janvier à 21h10.

Le Trophée des Champions au Koweït en cause

La raison principale de ce décalage est purement logistique et liée à l’exportation du football français. Le jeudi 8 janvier 2026, soit seulement quatre jours avant ce 16e de finale, le PSG affrontera l’Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions.

Cette rencontre de prestige, qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe (ou son dauphin), se dispute cette année au Koweït. Le voyage long-courrier et le délai de récupération nécessaire pour les organismes parisiens rendaient impossible la tenue du derby dès le dimanche.

Un calendrier de janvier saturé pour le PSG

Le début d’année 2026 s’annonce comme un véritable marathon pour le club de la capitale. En l’espace de dix jours, le PSG devra gérer trois rendez-vous cruciaux :

4 janvier : Réception du Paris FC en Ligue 1 (17e journée).

Réception du Paris FC en Ligue 1 (17e journée). 8 janvier : Trophée des Champions face à l’OM au Koweït.

Trophée des Champions face à l’OM au Koweït. 12 janvier : 16e de finale de Coupe de France face au Paris FC

« La LFP et la FFF ont dû composer avec les contraintes géographiques du Trophée des Champions pour garantir l’équité sportive« , précise-t-on dans l’entourage des instances, rapportées par RMC Sport.

Deux derbys en huit jours au Parc des Princes

Fait rare, le PSG et le PFC vont s’affronter deux fois consécutivement dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud. Le premier duel, comptant pour le championnat, permettra de jauger les forces en présence avant le match couperet de la « Vieille Dame ». Pour le Paris FC, actuel promu ambitieux de Ligue 1, ce double rendez-vous constitue un test grandeur nature face à l’ogre parisien.

Où regarder PSG – Paris FC ?

Pour les supporters ne pouvant se rendre au stade le lundi soir, la diffusion sera assurée en co-diffusion. Le match sera retransmis en direct sur beIN Sports, diffuseur intégral de la compétition, ainsi que sur France Télévisions (France 3), garantissant une visibilité maximale pour ce derby historique.