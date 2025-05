CdF – PSG / Reims : les compositions officielles

Ce samedi soir (21h sur France 2 et beIN SPORTS 1), le PSG affronte le Stade de Reims en finale de Coupe de France. Les deux entraîneurs ont dévoilé les compositions des équipes.

Recordman de la compétition, le PSG peut soulever la 16e Coupe de France de son histoire ce samedi soir. Pour cela, les Parisiens devront venir à bout du Stade de Reims, qui lutte pour son maintien en Ligue 1 avec les barrages. Et à moins d’une heure du coup d’envoi, Luis Enrique a dévoilé dans son onze de départ.

Safonov titulaire, Barcola préféré à Doué en attaque

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. La défense Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes est alignée. Dans l’entrejeu, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés. Enfin, pour l’attaque, Bradley Barcola est préféré à Désiré Doué pour accompagner Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade de Reims

Finale de Coupe de France – Stade : Stade de France – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : France 2 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Jérémie Pignard – VAR : Nicolas Rainville et Marc Bollengier

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia Remplaçants : Donnarumma, Beraldo, L.Hernandez, Zaïre-Emery, Mayulu, Lee, Mbaye, G.Ramos, Doué

Le XI de Reims : Diouf (c) – Sekine, Okumu, Gbane, Kripé, Akieme – Ito, Atangana, Koné, Nakamura – Siebatcheu Remplaçants : Olliero, Diakhon, Patrick, Jeng, Buta, Tia, Diakité, Sangui, Moscardo

🚨 Le XI du PSG pour défier le Stade de Reims en finale de la Coupe de France ! ❤️💙



Barcola et Safonov TITULAIRES 🤝



Votre avis sur cette compo’ ?! pic.twitter.com/Oo7x06XLl1 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 24, 2025