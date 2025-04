Pour le compte de sa demi-finale de Coupe de France, le Stade de Reims est venu à bout de l’AS Cannes (1-2). Pour le 24 mai prochain, c’est donc les Rémois qui rejoignent le PSG en finale au Stade de France, avec une tactique déjà préparée ?

Le Stade de Reims disputait ce mercredi sa demi-finale de Coupe de France sur la pelouse du Stade Pierre de Coubertin de l’AS Cannes (N2). L’actuel 15e de Ligue 1 a su s’imposer dans le temps réglementaire sur le score de 2 buts à 1. Cependant, s’ils évoluent trois divisions au dessus de leur adversaire du soir, les Rémois n’ont pas su dominer la rencontre : « La qualité technique a été relativement faible et le mérite revient à cette équipe de Cannes qui nous a vraiment tenu tête et qui nous a posé énormément de problèmes parce qu’on n’a pas pu poser notre jeu. On s’en sort bien. Je n’avais pas l’impression qu’on jouait une demi-finale de Coupe de France. Mais bon, en Coupe, on ne retient que la victoire« , a déclaré Samba Diawara, coach du Stade de Reims, qui n’a pas manqué de souligner sa déception concernant la manière d’acquérir cette victoire et cette qualification en finale de Coupe de France.

Khvicha Kvaratskhelia & Junya Ito lors de PSG – Stade de Reims le 25/01/2025 (1-1)

Cette saison en Ligue 1, le Stade de Reims est jusqu’ici la seule équipe du championnat à ne pas avoir perdu face au Paris Saint-Germain (1-1 le 21/09/2024 pour la J5 & 1-1 le 25/01/2025 pour la J19). Le coach champenois et ex-international malien, au micro de BeIN Sports, est également revenu sur ce fait, avec un trait d’humour concernant la manière d’aborder la finale de Coupe de France le 24 mai prochain au Stade de France : « C’est vrai qu’on a réussi à leur tenir tête deux fois cette saison. Beaucoup ont dit qu’on avait posé le bus, peut-être qu’au Stade de France il faudra poser un tramway (rires). Mais on aura le temps de préparer cette rencontre et la meilleure préparation sera de disputer une bonne fin de championnat« .