CdF – Sans forcer, le PSG s’impose face au Mans et se qualifie pour les quarts de finale

Ce mardi soir, le PSG affrontait Le Mans dans le cadre des 8es de finale de Coupe de France avec l’objectif d’atteindre le prochain tour. Mission accomplie pour les Rouge & Bleu

En grande forme ces dernières semaines, le PSG comptait surfer sur sa dynamique actuelle. Face à l’équipe de National 1, Le Mans, le club de la capitale ne devait pas se manquer pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée pour cette rencontre avec notamment les Titis Yoram Zague et Senny Mayulu titulaires.

Le résumé du match

Dans un premier quart d’heure équilibré, il a fallu attendre la 24e minute pour voir la première vraie situation du match. Après une récupération haute de Senny Mayulu, le Titi a servi Désiré Doué dont le tir n’est pas cadré. Mais ce n’était que partie remise pour l’ancien Rennais. En profitant d’une relance courte manquée du Mans, le ballon est revenu sur Désiré Doué, qui n’a pas laissé passer sa chance d’ouvrir le score d’une frappe bien placée (0-1, 25e). Par la suite, les Parisiens ont maîtrisé la possession du ballon mais ont eu quelques frayeurs face au pressing adverse. Matvey Safonov a notamment manqué une sortie aérienne, heureusement sans conséquence pour son équipe (38e). Sans être grandiose dans le jeu, le PSG a regagné les vestiaires avec ce court avantage au score (0-1).

Dès le retour des vestiaires, Luis Enrique a décidé de faire entrer Nuno Mendes et Achraf Hakimi pour apporter un peu plus de vitesse au jeu parisien. Mais, pendant longtemps, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à se procurer d’occasion franche à l’exception d’une frappe non cadrée de Senny Mayulu sur une passe de Khvicha Kvaratskhelia (60e). Et pour faire le break, le PSG a dû s’en remettre à Bradley Barcola. Quelques minutes après son entrée en jeu, l’international français a parfaitement profité de la passe en profondeur de Nuno Mendes pour prendre son vis-à-vis de vitesse puis tromper le portier adverse d’une frappe sous la barre (0-2, 71e). Dans la foulée, Achraf Hakimi n’a pas profité de la belle passe de Khvicha Kvaratskhelia pour tuer tout suspense. Mais, l’évènement de la soirée a été le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, 709 jours après son dernier match (81e). Le Titi a notamment pris un carton jaune sur sa première intervention défensive. En fin de rencontre, Matvey Safonov a brillé pour sortir une frappe acrobatique de Gueye (90e). Sans forcer, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Mans (0-2) et se qualifie pour les quarts de finale de la compétition.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

4′ Bonne intervention défensive de Beraldo dans la surface.

5′ Pour l’instant, les Parisiens n’arrivent pas à trouver de solution face au bloc adverse.

15′ Un premier quart d’heure équilibré entre les deux formations. Le PSG a la possession du ballon face au bloc bas du Mans.

23′ Bonne intervention défensive de la défense du Mans pour repousser en corner un centre de Kvaratskhelia en direction de Ramos. Le corner ne donne rien.

24′ Après une récupération haute de Mayulu, le Titi progresse balle au pied et sert Doué. L’ancien Rennais ne cadre pas son tir.

25′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (0-1). Après avoir manqué une occasion, le joueur de 19 ans ouvre le score. Suite à une grosse perte de balle devant la surface sur une relance courte, le ballon revient sur Doué qui ne laisse aucune chance au portier adverse.

38′ Sur un centre, Safonov manque sa sortie aérienne. Heureusement, aucune conséquence.

39′ En revanche, sur cette action, Lucas Hernandez s’est fait mal à la cheville.

41′ Plus de peur que de mal pour le Français, qui s’est relevé et a fait son retour sur la pelouse.

44′ Le pressing du Mans gêne les relances parisiennes depuis quelques minutes.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 Carton jaune pour Mayulu après une faute juste devant la surface parisienne.

45’+3 Le coup-franc dangereux est contré par le mur.

45’+3 C’est la pause au Stade Marie-Marvingt avec un court avantage pour le PSG grâce à Désiré Doué qui a puni une relance manquée du Mans (0-1). Mais attention, la défense a par moment souffert face au pressing adverse.

46′ La seconde période débute.

46′ Deux changements au PSG. Aucun risque ne sera pris avec L.Hernandez, touché à la cheville qui laisse sa place à Nuno Mendes. L’autre latéral, Zague, est remplacé par Hakimi.

46′ Avec son entrée en jeu, Hakimi récupère le brassard de capitaine, porté jusqu’alors par Fabian Ruiz.

49′ Excellent retour à la course de Pacho, qui gêne l’offensive du Mans.

58′ Les Parisiens tentent de se procurer des occasions pour faire le break. Mais c’est assez timide pour le moment.

60′ Trouvé par Kvaratskhelia dans la surface, Mayulu tente une frappe qui passe au-dessus du cadre.

68′ Double changement pour le PSG. Vitinha et Barcola prennent la place de Mayulu et Doué.

70′ Après une belle action construite, Le Mans était proche d’égaliser. Heureusement, l’arbitre de touche signale une position de hors-jeu.

71′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG (0-2). À peine entré en jeu, Barcola fait le break. Servi dans la profondeur par Nuno Mendes, Barcola prend de vitesse son vis-à-vis puis trompe d’une frappe sous la barre Hatfout.

73′ Après une récupération dans le rond central de Kvaratskhelia et une belle passe pour Hakimi, le Marocain manque son face-à-face avec Hatfout. Le PSG était proche du troisième but.

79′ Grand évènement à venir. Après quasiment deux ans sans jouer, Kimpembe va faire son retour à la compétition.

81′ Changement pour le PSG. C’est le grand retour de Kimpembe à la compétition 709 jours après. Le Titi prend la place de Pacho et récupère même le brassard de capitaine d’Hakimi.

84′ Première intervention défensive et carton jaune pour Kimpembe.

87′ Carton jaune pour Ramos après une faute d’anti-jeu dans le rond central.

90′ Excellent arrêt de Safonov pour repousser une frappe acrobatique de Gueye.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé au Mans. Sans forcer et avec une équipe remaniée, le PSG s’impose face au club sarthois grâce à des réalisations de Désiré Doué et Bradley Barcola. Le club parisien se qualifie pour les quarts de finale de Coupe de France. À noter le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, quasiment deux ans après son dernier match.

La feuille de match de Le Mans FC / Paris Saint-Germain

Huitièmes de finale de Coupe de France – Stade : Stade Marie-Marvingt – Horaire : 21h10 – Diffuseurs : France 2 & beIn SPORTS 1 – Arbitre principal : Abdelatif Kherradji – Arbitres assistants : Cédric Favre et Gwenael Pasqualotti– Quatrième arbitre : Rémy Mandry – Buts : Doué (25e), Barcola (71e) – Cartons : Bernardeau (4e), Lauray (32e), Mayulu (45e+2), Kimpembe (84e), Ramos (87e)